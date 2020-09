Lukašenka vyzývali k rezignácii tisícky žien pochodujúce Minskom, ticho neboli ani vysokoškoláci

Študenti tvorili živé reťaze

Prominentní ľudia opúšťajú Bielorusko

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Tisícky žien v sobotu pochodovali centrom Minska vyzývajúc na rezignáciu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka . Vysokoškoláci zase demonštrovali proti zadržaniu spolužiakov počas protestov.Po prvý raz sa počas protivládnych protestov, ktoré sa v Bielorusku konajú už štyri týždne, objavili aj podporovatelia práv LGBT ľudí a počas pochodu žien v hlavnom meste mávali dúhovými vlajkami.Podľa agentúry AP je to znamenie, že sú oponenti Lukašenka čoraz odvážnejší. "LGBT ľudia vyzývajú na slobodu. Sme unavení žitím v diktatúre, kde jednoducho neexistujeme," vyjadrila sa pre agentúru jedna z nosičiek dúhových vlajok Anna Bredovová.Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna sa na pochode zúčastnilo zhruba päťtisíc žien. Pochod sledovala polícia. Zatiaľ sa však neobjavili správy o zadržiavaní.Stovky študentov zase vytvorili v sobotu ľudské reťaze, čím demonštrovali proti zadržaniu študentov Štátnej jazykovednej univerzity. Podľa Viasny policajti v sobotu zadržali zhruba 20 študentov.Pochody a demonštrácie žien sú častou súčasťou masívnych protestov, ktoré vyvolali výsledky volieb z 9. augusta. Oficiálne čísla pripisujú víťazstvo Lukašenkovi s 80 percentami hlasov, čo mnohí považujú za zmanipulované. Hoci sa protesty konali aj po voľbách v minulosti, tento rok sú najväčšie a najdlhšie trvajúce.Lukašenkova opozícia vytvorila po voľbách Koordinačnú radu, ktorej cieľom je demokratický prechod moci v krajine. Rada v sobotu oznámila, že jedna z jej prominentných členiek, Oľga Kovaľková, odišla po prepustení z väzenia, kam ju poslali pre organizovanie protestov, do Poľska.Ďalšia jej členka Svetlana Cichanovská , ktorá sa proti Lukašenovi postavila vo voľbách, odišla deň po nich do Litvy.