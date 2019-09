Lukašenko: Bielorusko je pripravené vyslať do Donbasu mierovú misiu

Na snímke Alexander Lukašenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 26. septembra (TASR) - Bielorusko je pripravené vyslať do Donbasu mierovú misiu a prevziať kontrolu nad časťou ukrajinsko-ruskej hranice, na ktorú nemá Kyjev dosah. Vyhlásil to vo štvrtok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.uviedol Lukašenko v rozhovore s ukrajinskými novinármi v Minsku.povedal bieloruský líder, ktorého citovala agentúra UNIAN.Minsk bude naďalej robiť všetko možné, aby pomohol urovnať konflikt v Donbase, dodal Lukašenko.Na jeho slová vzápätí reagoval Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa neho je potrebné dohodnúť sa na nasadení mierových síl v Donbase so zástupcami tzv. Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR).povedal Peskov novinárom v Moskve.povedal Peskov. Poznamenal, že minské dohody neobsahujú opatrenia, aké navrhol Lukašenko.