Lukašenko ide za Putinom do Ruska, od Bruselu dostal nálepku spolupáchateľ

14.9.2023 (SITA.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vycestuje na pracovnú návštevu Ruska, počas ktorej by mal absolvovať rokovania s ruským vodcom Vladimirom Putinom . Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na štátnu tlačovú agentúru BELTA.Samit by sa mal uskutočniť. Rokovania by sa mali sústrediť na medzinárodnú agendu, ako aj na regionálne otázky, pričom dôraz sa bude klásť na podporu hospodárskej spolupráce vrátane nahrádzania dovozu, uvádza BELTA.CNN pripomína, že oznámenie prišlo deň po tom, ako Európsky parlament označil Lukašenka za „spolupáchateľa“ vojnových zločinov páchaných Ruskom na Ukrajine. V uznesení prijatom v stredu tiež europarlament označil Bielorusko za „satelitný štát Ruska“ a navrhol zaviesť voči nemu rovnaké sankcie, ako sú v súčasnosti voči Rusku.