Lukašenko omilostil tridsať politických väzňov, stalo sa tak po tretíkrát za tri mesiace

Represie v krajine pokračujú

Iní aktivisti čakajú na súd

4.9.2024 (SITA.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v stredu omilostil 30 ľudí, ktorých uväznili za „zločiny súvisiace s protestmi“.Je to už tretí raz za tri mesiace, čo bieloruský vodca omilostil väzňov. Mená z terajšej skupiny zatiaľ nezverejnili, ale zahŕňa sedem žien.Podľa tlačovej služby prezidenta, ktorá oznámila omilostenie väzňov, všetci „priznali vinu, úprimne ju oľutovali a sľúbili, že budú viesť život v súlade so zákonom“.Exilová opozičná líderka Sviatlana Cichanovská privítala omilostenie väzňov a upozornila, že za mrežami sú „tisícky nevinných politických väzňov“.Medzi nimi je aj jej manžel Siarhej , ktorý si odpykáva trest 19 a pol roka odňatia slobody.Represie v Bielorusku stále „pokračujú a zosilňujú sa. Potrebujeme neustály medzinárodný tlak, aby sme dosiahli slobodu pre všetkých politických väzňov“, uviedla Cichanovská.V Bielorusku je za mrežami zhruba 1 400 politických väzňov. Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna najmenej šesť politických väzňov vo väzení zomrelo.Organizácia uviedla, že najmenej 33 aktivistov len tento týždeň v Bielorusku čaká súd za účasť na protestoch. Za uplynulé tri mesiace bolo za protesty v Bielorusku odsúdených viac ako 200 ľudí.Lukašenko si podľa analytikov udelením milosti chce zlepšiť obraz pred novou prezidentskou kampaňou. Nasledujúce prezidentské voľby by sa v krajine mali uskutočniť v roku 2025.Lukašenko, ktorý vládne už tri desaťročia a jeho zvolenie z roku 2020 bolo široko považované za podvod, oznámil, že chce opäť kandidovať.