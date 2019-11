Lukašenko oznámil, že má v pláne uchádzať sa o znovuzvolenie

Na snímke Alexander Lukašenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 17. novembra (TASR) - Úradujúci bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v nedeľu oznámil, že v roku 2020 má v pláne uchádzať sa o znovuzvolenie.Dodal pritom, že saale považuje za nutné navrhnúť svoju kandidatúru. V rozhovore pre bieloruský spravodajský portál TUT.by Lukašenko uviedol, že ak by mal pocit, že voliči súDodal, že s návrhom, aby kandidoval by mali prísť občania.vyhlásil Lukašenko po tom, ako odovzdal svoj hlas v nedeľných parlamentných voľbách.Uviedol, že Bielorusko, ale príčina nespočíva v tom, že "Lukašenko je zlý, ale pre to, že občas zle pracujeme".Lukašenko je prezidentom Bieloruska nepretržite od roku 1994 a toto funkčné obdobie je jeho piatym v poradí.V súvislosti s prezidentskými voľbami, ktoré sa v krajine uskutočnianedávno odmietol revíziu ústavy.vysvetlil.V roku 2004 v referende Lukašenko nechal zrušiť zákaz vykonávať funkciu prezidenta krajiny viac ako dve funkčné obdobia, ako to ústava stanovovala predtým.Lukašenko je na Západe označovaný za posledného európskeho diktátora, dĺžka jeho vládnutia nemá v Európe konkurenciu. Bez monarchie je Lukašenko najdlhšie vládnucou hlavou štátu v Európe a v blízkom okolí boli na tom ešte lepšie len niektorí autoritatívni vládcovia krajín strednej Ázie.V Bielorusku sa v nedeľu o 06.00 h SEČ začali parlamentné voľby. O 110 poslaneckých mandátov dolnej komory bieloruského parlamentu má záujem viac ako 515 kandidátov.