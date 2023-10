Lukašenko pozval Orbána na návštevu Bieloruska, chce s ním prediskutovať vážne veci

Izolované Bielorusko

Normalizácia vzťahov

Znižovanie závislosti

27.10.2023 (SITA.sk) - Bieloruský autoritársky prezident Alexander Lukašenko pozval maďarského premiéra Viktora Orbána na návštevu jeho krajiny.Pozvanie predložil počas stretnutia s maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártóm , ktorý pricestoval do Bieloruska skôr počas týždňa.Lukašenko je podľa svojich slov pripravený na dialóg s európskymi krajinami a Orbána pozval, aby „prediskutovali vážne záležitosti“.Orbánov hovorca Bertalan Havasi povedal, že premiér zváži pozvanie, keď sa vráti zo samitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli.Bielorusko je v podstate izolované po tom, čo sa Lukašenko v roku 2020 opäť ujal moci po voľbách, ktoré Západ označil za zmanipulované, a tvrdo potlačil masové protesty.Izolácia krajiny sa zväčšila po tom, čo jej spojenec Rusko využilo jej územie pri spustení jeho invázie na Ukrajinu.Lukašenko nedávno vyzval na normalizáciu vzťahov s členskými štátmi EÚ. Maďarsko je jediná krajina v eurobloku, ktorá stále vedie rozhovory s Bieloruskom, a mohlo by poslúžiť ako sprostredkovateľ medzi Minskom a Úniou.Szijjártó pricestoval do Bieloruska už aj vo februári, pričom bol prvý vysokopostavený predstaviteľ EÚ, čo tak urobil od roku 2020.Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská skritizovala maďarského ministra za jeho dve cesty do Minsku a vyzvala EÚ, aby sprísnila sankcie voči Lukašenkovej vláde, pokiaľ budú politickí väzni, ktorých je okolo 1 500, vo väzení.„Je v rozpore s politikou Európskej únie, keď európsky minister ide za diktátorom, ktorý je obvinený z účasti na vojnových zločinoch, únosoch ukrajinských detí, teroru voči vlastným ľuďom," povedala Cichanovská agentúre AP.Podľa politických analytikov sa Lukašenko usiluje znížiť svoju závislosť na Kremli.„Lukašenko sa snaží nejako vyvážiť totálnu závislosť od Kremľa a využije všetky príležitosti, vrátane extravagantných vodcov Maďarska a iných západných politikov, ktorí sú pripravení rokovať s Minskom za Lukašenkových podmienok... Pre Čínu prestáva byť Bielorusko bránou do Európy a atraktívnou tranzitnou krajinou, preto sa Minsk opäť pokúša rozmraziť svoje vzťahy so Západom," skonštatoval nezávislý bieloruský politický analytik Valerij Karbalevič