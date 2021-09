Lukašenko schytal tvrdú kritiku od Únie. Nebudeme s ním spolupracovať a je zúfalý človek, odkazuje eurokomisárka

Je zúfalý človek

Vysoké počty migrantov

Výnimočný stav na hranici

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) si pevne stojí za režimom sankcií proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Vyhlásila to v utorok európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Autoritársku hlavu štátu obvinila, že „zo zúfalstva“ tlačí migrantov na územie európskeho bloku. „Lukašenko nie je partner, s ktorým sme pripravení spolupracovať,“ uviedla ďalej Johanssonová.„Vidíme, že Lukašenko je zúfalý človek, na ktorého sú teraz uvalené sankcie Európskej únie a on si s tým naozaj nevie poradiť,“ povedala eurokomisárka po rokovaniach s cyperským ministrom vnútra Nicosom Nourisom.„Takže koná... zo zúfalstva, dováža ľudí za jediným účelom, aby ich poslal, alebo vlastne dotlačil, do Európskej únie. A to, samozrejme, nemôžme akceptovať,“ zdôraznila Johanssonová.Do členských štátov EÚ Poľska a Litvy smerujú v posledných mesiacoch z Bieloruska nezvyčajne vysoké počty migrantov z Blízkeho východu a Afriky.Ich prílev sa začal po tom, čo západné krajiny uvalili sankcie na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v reakcii na sporné prezidentské voľby v roku 2020 a prenasledovanie opozície.Poľská a litovská vláda zaviedli na hraniciach s Bieloruskom výnimočný stav. V pásme širokom jeden kilometer platí zákaz vstupu s výnimkou pohraničnej stráže, armády a bezpečnostných služieb. Pozdĺž hraníc s Bieloruskom tiež stavajú ploty z ostnatého drôtu.Pri pokuse dostať sa cez husté lesy a močiare z Bieloruska do Poľska a Litvy doteraz zahynulo najmenej päť migrantov.