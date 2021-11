Lukašenko sľúbil migrantom na hranici s Poľskom potraviny a oblečenie, pomôže im aj s návratom domov

Nemecko popiera Lukašenkove tvrdenia

Bielorusko im pomôže vrátiť sa domov

Lukašenko podľa EÚ podnecuje príliv migrantov

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v piatok sľúbil poskytnutie potravín a teplého oblečenia tým migrantom, ktorí sa rozhodnú zostať na bielorusko-poľskej hranici a nevrátia sa do svojej vlasti. Učinil tak počas návštevy zariadenia, ktoré prijíma migrantov na hraniciach.„Mojou úlohou je pomôcť vám, ľuďom v problémoch. My, Bielorusi, vrátane mňa, urobíme všetko, čo si želáte, aj keď sa to nepáči Poliakom, Lotyšom a iným,“ povedal Lukašenko smerom k stovkám migrantov počas návštevy zariadenia pripomínajúceho sklad, asi 500 metrov od hranice neďaleko mesta Bruzgi. „Budeme s vami spolupracovať na vašom sne,“ dodal Lukašenko.Návšteva bieloruského lídra prichádza po týždňoch napätia na bielorusko-poľskej hranici. Od 8. novembra na nej uviazla veľká skupina ľudí pochádzajúca prevažne z Blízkeho východu. Väčšina z nich uteká pred konfliktmi alebo pocitom beznádeje vo svojich domovských štátoch s cieľom dostať sa do Nemecka alebo inej západoeurópskej krajiny.Lukašenko opakovane vyzýva Nemecko, aby týchto migrantov prijalo. Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert však v piatok dôrazne poprel tvrdenia Lukašenka, že Nemecko súhlasilo s prijatím 2000 migrantov, ktorí sa momentálne nachádzajú v Bielorusku.„Nie je pravda, že s tým Nemecko súhlasí,“ povedal Seibert novinárom v Berlíne.Bieloruský prezident uviedol, že okrem približne dvoch tisícok migrantov v spomenutom pohraničnom zariadení zostáva v Bielorusku ďalších 2000 až 3000 ďalších.Migrantom sľúbil, že bieloruské úrady im pomôžu vrátiť sa do ich domovských krajín, ale iba ak budú chcieť. Dodal, že každý deň sa podarí nelegálne vstúpiť do EÚ približne 200 migrantom.EÚ už dávnejšie obvinila Lukašenkov režim, že podnecuje príliv migrantov a využíva ich v rámci odvety za sankcie EÚ. Bielorusko však popiera, že by organizovalo migračnú krízu.Lukašenko pred niekoľkými dňami v rozhovore pre BBC pripustil, že bieloruské bezpečnostné sily pomáhali migrantom prechádzať hranice do Poľska. Odmietol však tvrdenia, že jeho režim nalákal migrantov a dokonca vyhlásil, že nechce, aby prechádzali cez Bielorusko.