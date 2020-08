Lukašenko trvá na blízkej spolupráci s Ruskom, varoval ho však pred vyvolávaním napätia pred voľbami

Lukašenko ukázal Rusku varovný prst

Konkuruje mu žena

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok prisľúbil, že sa bude naďalej zasadzovať o úzke vzťahy s Moskvou. "Rusko vždy zostane naším blízkym spojencom bez ohľadu na to, kto bude pri moci v Bielorusku alebo Rusku," poznamenal 65-ročný Lukašenko, ktorý sa v nedeľňajších voľbách bude uchádzať o ďalšie znovuzvolenie do funkcie.Lukašenkovo vyhlásenie prichádza v kontraste s minulotýždňovým incidentom, počas ktorého bieloruská štátna bezpečnostná agentúra neďaleko Minska zatkla 33 členov ruskej súkromnej vojenskej skupiny. Obvinili ich z plánovania hromadných nepokojov a snáh o destabilizáciu situácie v krajine krátko pred prezidentskými voľbami.Moskva odmietla akékoľvek obvinenia a uviedla, že žoldnieri cez Bielorusko iba prechádzali do inej krajiny. Podľa Lukašenka však povedali bieloruským vyšetrovateľom, že ich poslali priamo do Bieloruska, kde mali počkať na ďalšie rozkazy, pričom údajne za nimi mala prísť ďalšia skupina militantov.Neposkytol žiadne podrobnosti. Varoval však Rusov pred pokusmi vyvolať napätie a dodal, že nestabilita by sa mohla rozšíriť na ruské územie.Lukašenko počas doterajšieho 26-ročného vládnutia využíval lacnú ruskú energiu či rôzne dotácie a výhodné pôžičky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Zároveň sa však nebál ísť do stretu s Kremľom a odolal snahám Ruska o prevzatie kontroly nad bieloruským hospodárstvom.Rusko tento rok výrazne znížilo dotácie Bielorusku s tým, že ak chce Minsk dostávať energiu za výhodnejších podmienok, bude musieť akceptovať užšiu hospodársku spoluprácu. Lukašenko však situáciu ustál a všetko zakončil vyhlásením, že Moskva potrebuje dobré vzťahy so svojím susedom, o ktorého má Západ čoraz väčší záujem.V Bielorusku platí pri prezidentských voľbách dvojkolový systém, no iba v prípade, ak žiadny z kandidátov v úvodnom kole nezíska viac ako 50 percent hlasov. Druhé kolo volieb sa v Bielorusku nekonalo od roku 1994, keď triumfoval práve Lukašenko.V každých ďalších voľbách prilákal dostatočný počet voličov už v 1. kole. Pred blížiacimi sa tohtoročnými voľbami sa ako najväčší Lukašenkov súper javí Svetlana Cichanovská, ktorá zjednotila roztrieštené opozičné skupiny a na predvolebné mítingy prilákala desaťtisíce ľudí.