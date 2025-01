Lukašenko v deň volieb nazval Bielorusko „brutálnou demokraciou“. Väznení kritici by mali žiadať o milosť, povedal

26.1.2025 (SITA.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko , ktorý počas troch desaťročí pri moci zaviedol autoritársku vládu, v nedeľu označil svoju krajinu za "brutálnu demokraciu".Lukašenko tiež povedal, že politickí väzni, ktorých počet sa odhaduje na približne 1000, by mohli byť prepustení, ak by požiadali o milosť. Dialóg s exilovými odporcami však vylúčil."V Bielorusku máme brutálnu demokraciu," povedal novinárom po odovzdaní svojho hlasu v prezidentských voľbách , v ktorých sa očakáva jeho víťazstvo v siedmom volebnom období. Povedal, že väznení kritici by mali žiadať o milosť. "Ak o žiadnu nepožiadate, znamená to, že ste v poriadku. Musíte o ňu požiadať," dodal.Najvyššia diplomatka EÚ Kaja Kallas v sobotu povedala, že Lukašenko nemá žiadnu legitimitu a prezidentské voľby označila za "nehoráznu urážku demokracie".Lukašenka netrápi, či ostatné krajiny uznajú alebo neuznajú výsledok volieb, a povedal, že "je to vec vkusu". Odmietol tiež myšlienku hovoriť s exilovými oponentmi, ako je Svetlana Tichanovskaja, ktorá proti nemu kandidovala v prezidentských voľbách v roku 2020.