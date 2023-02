Lukašenko vníma Rusko ako spojenca a povedal, v akom prípade by Bielorusko zautočilo na Ukrajinu

16.2.2023 (SITA.sk) - Bielorusko nepošle svojich vojakov na Ukrajinu, pokiaľ krajinu nenapadne. Vo štvrtok to vyhlásil bieloruský vodca Alexander Lukašenko . „Sme mierumilovní ľudia, vieme, čo je vojna, a nechceme vojnu,“ povedal prezident na tlačovej konferencii v Minsku, na ktorej sa zúčastnili novinári z vybraných médií vrátane spravodajskej televízie CNN.„V žiadnom prípade nepošleme našich vojakov na Ukrajinu, kým nespáchate agresiu voči Bielorusku,“ povedal Lukašenko a dodal, že je treba si pamätať, že „Rusko je náš spojenec, právne, morálne a politicky“. Rusko ho podľa jeho slov nikdy nepožiadalo o to, aby išli do spoločnej vojny na Ukrajine.Lukašenko je blízky spojenec ruského vodcu Vladimira Putina . Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že sa prezidenti v piatok stretnú v Rusku.Bielorusko a Rusko udržiavajú spoločné zoskupenie vojenských síl. Rusko využilo Bielorusko ako jeden zo vstupných bodov pre začatie svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.