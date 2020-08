Lukašenko vyhral ďalšie prezidentské voľby v Bielorusku, ľudia výsledkom neveria a protestovali v uliciach (foto)

Stovky demonštrantov utrpeli zranenia

Cichanovská má obavy o svoju bezpečnosť

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko , ktorý je v úrade už 26 rokov, obhájil svoj mandát do ďalšieho funkčného obdobia.Tvrdia to volební predstavitelia s tým, že predbežné výsledky nedeľňajších volieb ukazujú pre Lukašenka viac ako 80-percentnú podporu voličov, zatiaľ čo jeho hlavná konkurentka Svetlana Cichanovská dostala okolo osem percent.Tridsaťsedemročná bývalá učiteľka, ktorá zjednotila roztrieštené opozičné skupiny a na predvolebné mítingy prilákala desaťtisíce ľudí, výsledky vyvrátila, pričom uviedla, že verí svojim očiam a väčšina patrila opozícii.S výsledkami nesúhlasili aj tisícky ďalších ľudí, čo vyšli do ulíc Minsku a ďalších miest protestovať proti manipulácii s voľbami. Protesty sprevádzali strety s poriadkovou políciou, ktorá na rozohnanie demonštrantov použila gumové projektily, vodné delá i zábleskové granáty a bila ich aj obuškami.Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna policajti zadržali niekoľko stoviek ľudí a stovky demonštrantov tiež utrpeli zranenia. Protesty trvali dlho do noci.Voľbám predchádzali veľké opozičné demonštrácie a zásah úradov voči aktivistom a novinárom, pričom dvaja hlavní opoziční kandidáti Viktor Barbariko a Valerij Cepkalo sa napokon nemohli na voľbách zúčastniť.V sobotu zase zatkli poradcu Cichanovskej a ona samotná vyhlásila, že má obavy o svoju bezpečnosť a preto strávila noc mimo svojho domu.Opozícia uviedla, že očakáva zmanipulované voľby a bude sledovať alternatívny počet hlasov.