Lukašenkov režim podľa štátneho tajomníka Klusa naďalej utláča opozíciu, reagoval na uväznenie dvoch Bielorusov

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pokračuje v útlaku opozičných predstaviteľov aj občianskej spoločnosti. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).Reagoval tak na to, že v pondelok 6. septembra bola na dlhoročné väzenie odsúdená popredná predstaviteľka bieloruskej opozície Maryja Kalesnikavová a jej právnik Maxim Znakov.Klus tvrdí, že ide o ďalšiu smutnú ukážku politického znásilňovania justície v neslobodnej krajine a pokračovania represií prezidenta Lukašenka.„Je to ďalší dôkaz o tom, že režim v Minsku pokračuje v očividnom porušovaní ľudských práv a bezohľadnom zastrašovaní predstaviteľov opozície a občianskej spoločnosti,“ napísal štátny tajomník.Tajomník vyzval na okamžité prepustenie politických väzňov, ktorí vyzývali na demokraciu a slobodu v Bielorusku. Dodal, že Európska únia (EÚ) je aj naďalej pripravená podporovať tamojšiu občiansku spoločnosť.Klus upozornil aj na bezohľadnosť Lukašenkovej politiky, ktorá využíva aj utečencov a spôsobuje tak krízu na hraniciach s Litvou, Lotyšskom a Poľskom.„Je evidentné, že režim v Minsku v rámci odvety za sankcie zo strany EÚ cielene vyvoláva nestabilitu na hraniciach Únie a podporuje či doslova organizuje nelegálnu migráciu," dodal.