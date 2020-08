Lukašenkova rivalka Cichanovská odmieta prijať prehru, z obáv o vlastnú bezpečnosť ušla z krajiny

Chce byť so svojimi deťmi

Ovce manipulované zahraničím

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bieloruská opozičná kandidátka z nedeľňajších prezidentských volieb, Svetlana Cichanovská ušla do Litvy. V utorok to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámil litovský minister zahraničia Linas Linkevičius s tým, že je "v bezpečí".Cichanovská ušla zo svojej vlasti po tom, čo odmietla uznať prehru vo voľbách a oficiálne výsledky, podľa ktorých s obrovským náskokom vyhral dlhoročný prezident Alexander Lukašenko , označila za podvod.Lukašenko podľa nich vyhral mandát do šiesteho funkčného obdobia s 80 percent hlasov, zatiaľ čo 37-ročná bývalá učiteľka, ktorá zjednotila roztrieštené opozičné skupiny a na predvolebné mítingy prilákala desaťtisíce ľudí, mala zhruba 10 percent. Ešte pred svojím odchodom podala Cichanovská u Ústrednej volebnej komisie formálnu žiadosť o prepočítanie hlasov.Hoci Cichanovská sprvu hovorila, že neplánuje vycestovať do zahraničia, aby sa vyhla zatknutiu, na ktoré nevidí dôvod. Po podaní žiadosti uviedla, že sa rozhodla inak. "Musím byť so svojimi deťmi." uviedla. Deti Cichanovská poslala do bližšie nešpecifikovanej krajiny v Európe už skôr, po tom, čo sa jej vyhrážali.Oficiálne výsledky vyvolali v Bielorusku demonštrácie, ktoré už po dve noci vo viacerých mestách sprevádzali násilné strety s políciou. Pri stretoch v Minsku v pondelok zomrel jeden demonštrant a mnoho ďalších utrpelo zranenia, keď polícia na davy použila slzný plyn, zábleskové granáty aj gumové projektily.Minister vnútra Alexander Lastovskij uviedol, že spomínaný zosnulý sa chystal hodiť výbušné zariadenie, ktoré mu explodovalo v ruke a zabilo ho.Lukašenko, ktorý vedie krajinu pevnou rukou od roku 1994, reagoval na protestujúcu opozíciu s tým, že sú ovce manipulované zahraničím a zaviazal sa pokračovať v potláčaní protestov aj napriek výčitkám zo Západu.Západné krajiny kritikou na bieloruské vedenie nešetrili. Americký minister zahraničia Mike Pompeo v stanovisku vyhlásil, že voľby neboli slobodné ani spravodlivé. Zároveň ostro skritizoval "pretrvávajúce násilie proti demonštrantom a zatýkanie opozičných podporovateľov". Tvrdé policajné zásahy odsúdila aj Európska únia , ktorá tiež vyzvala na okamžité prepustenie zadržaných osôb.