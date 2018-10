Luknárová rozšírila medailovú zbierku o bronz v slalome C1

Ilustračné foto. Foto: londontown.com Foto: londontown.com

Kanoistika:



C1 slalom (H2H) dievčat:

1. Doriane Delassusová (Fr.)

2. Zola Lewandowská (Nem.)

3. Emanuela LUKNÁROVÁ (SR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 16. októbra (TASR) - Reprezentantka v kanoistike Emanuela Luknárová rozšírila v utorok medailovú zbierku slovenskej výpravy na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires o bronz. Tretiu priečku obsadila v slalome C1.Slovensko tak má na OHM v Buenos Aires na konte už tri cenné kovy. Luknárová v pondelok získala zlato v slalom kajakárok K1, striebro predtým vybojovala ďalšia kanoistka Katarína Pecsuková v šprinte kajakárok.Luknárová v utorok v C1 ovládla kvalifikáciu a v osemfinále vyradila Gulbakhor Fayzievovú z Uzbekistanu. Vo štvrťfinále potom zdolala Kazašku Erlunu Nurlanovovú a až v boji o finále tesne prehrala s Nemkou Zolou Lewandowskou. V súboji o bronz v prístave Puerto Madero vyhrala nad Nirvanou Asadbekiovou z Iránu.Cyklista Lukáš Kubiš v disciplíne cross-country na krátkom okruhu štartoval v prvej z dvoch kvalifikačných jázd. Siedmym najrýchlejším časom postúpil do 20-členného finále. V ňom obsadil 14. miesto so stratou 30 sekúnd na najrýchlejšieho Maďara Erika Fettera a získal pre slovenský tím 3 body.Tomáša Meriača prenasleduje smola - v nedeľu sa nevyhol nepríjemnému pádu, v pondelňajších pretekoch mu spadla reťaz a v utorok msa to zopakovalo. Družstvo Slovákov má po štyroch disciplínach dovedna päť bodov, čo ho radí na predposledné 19. miesto. Lídri z Kazachstanu majú 308 bodov, informoval portál olympic.sk.