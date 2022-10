Lukratívne povolania budúcnosti nielen v oblasti IT

Budúcnosť zamestnania poznačí automatizácia, umelá inteligencia i robotizácia

Zatiaľ čo vplyvom automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie mnoho povolaní v najbližších rokoch zanikne, s príchodom nových technológií môžeme očakávať aj vznik nových zamestnaní. Niektoré povolania sú žiadané už teraz.

V dôsledku pandémie sa množstvo služieb a produktov presunulo do online priestoru, čím sa urýchlila i digitálna transformácia. Okrem nej podľa štúdie Oxfordskej univerzity predstavuje hrozbu pre trh práce tiež automatizácia, ktorá v nasledujúcich 15 rokoch zapríčiní zánik približne 47 % súčasných pracovných miest. Nové technológie však so sebou prinesú nové voľné pracovné miesta , a to najmä v oblasti IT.

Rozhodujúce budú digitálne zručnosti

Prechodom do online priestoru sa zvýšil dopyt po zamestnaniach z oblasti informačných technológií, ako programátor, databázový administrátor, IT tester konzultant či vývojár softvéru. Vznikli aj nové voľné pracovné miesta v informačných technológiách a pri digitalizácii. Produktová špecialistka spoločnosti Kariéra.sk Eva Sulovcová uvádza, že medzi najžiadanejšie povolania patria v súčasnosti najmä IT pozície s jazykovými znalosťami, ale tiež manažéri, lekári, kreatívci alebo pozície z oblasti strojárstva.

Okrem digitálnych zručností sa bude klásť mimoriadny dôraz aj na soft skills, empatiu a prácu s informáciami. „V súčasnosti majú významnú úlohu mäkké zručnosti. Uchádzači, ktorí majú logické myslenie, vedia dobre vystupovať, majú kvalitné komunikačné znalosti, prezentačné zručnosti a kritické myslenie, sú vo veľkej výhode,“ hovorí Nikola Richterová, PR manažérka spoločnosti Profesia.

Výskum McKinsey Global Institute poukázal na tri skupiny zručností, ktoré budú v budúcnosti najžiadanejšie. Prvou je vyššia kognitívna schopnosť, kam zaraďujeme pokročilú gramotnosť a písanie, kritické myslenie, kvantitatívnu analýzu a zručnosti z oblasti štatistiky. Do druhej skupiny patria sociálne a emocionálne zručnosti ako empatia, prispôsobivosť, komunikatívnosť a schopnosť neustále sa učiť. Poslednú skupinu predstavujú technologické IT zručnosti, analýza údajov či inžinierstvo, ktoré budú pravdepodobne najviac platené.

Lukratívne povolania budúcnosti

Zamestnanie IT tester , programátor, developer, analytik údajov, odborníci na digitálny marketing či automatizáciu procesov budú na pracovnom trhu v nasledujúcich rokoch čoraz viac zastúpené. Okrem nich vznikne na trhu práce aj množstvo úplne nových alebo veľmi ojedinelých pracovných pozícií. Svetové ekonomické fórum spísalo zoznam 10 povolaní, ktorých vznik môžeme očakávať v blízkej budúcnosti.

Koordinátor práce na diaľku

V dôsledku pandémie muselo mnoho ľudí pracovať formou Home Office. Niektorí ostali v kancelárii a iní zas využívali hybridný pracovný model, ktorý stále naberá na obľube. V prípade, že by sa tento hybridný model stal novým normálom, bude potrebný človek, ktorý by riadil prácu na diaľku a vybavoval požiadavky ľudí pracujúcich z domu.

Manažér pracovného prostredia

S novou pozíciou koordinátora práce na diaľku súvisí aj povolanie manažér pracovného prostredia. Ten by mal zodpovedať za bezpečné prostredie v kancelárii, aby sa zamestnanci navzájom nenakazili a aby sa v práci cítili dobre a bezpečne.

Psychológ, fitness motivátor alebo tréner

Pandémia priniesla aj krízu psychického zdravia a zvýšenie povedomia o duševnom zdraví. V najbližších rokoch tak môžeme očakávať väčšie zastúpenie interných psychológov na pracoviskách so zameraním na depresívne, úzkostné stavy či pocit vyhorenia. Záujem vzrástol tiež o fyzické zdravie. Fitness motivátori rovnako ako life coach by tak na základe športových údajov klientov trénovali a motivovali k lepším výkonom.

Smart home dizajnér

S príchodom nových technológií bude potrebné zabezpečiť, aby boli jednotlivé zariadenia v domácnosti navzájom kompatibilné. O to sa postará práve smart home dizajnér či interiérový architekt.

XR konzultant

Moderné technológie so sebou priniesli čoraz väčší dopyt po virtuálnej (VR), rozšírenej (AR) či zmiešanej realite (MR), známymi aj pod spoločnou skratkou XR (extended reality). XR konzultant by slúžil ako prostredník medzi umelcami a programátormi v procese tvorby produktu. V súvislosti s touto pozíciou možno spomenúť nové povolanie architekt rozšírenej reality. Ten bude navrhovať AR konštrukcie budov i miest založených na integrovaní virtuálnych prvkov do reálnych prostredí pre lepšiu interakciu s naším okolím.

Audítor zaujatosti algoritmu voči menšinám

Aj algoritmy sa môžu mýliť. Mnoho programov a softvérov je nastavených iba na majoritné skupiny, čím prichádza k digitálnej diskriminácii. Tento problém by mala vyriešiť práve pozícia korektora slepých algoritmov.

Dátový detektív

Budúcnosť sa bude niesť v znamení algoritmov, automatizácie a umelej inteligencie. Tieto oblasti budú vyžadovať čoraz viac špecialistov na dátovú analytiku – expertov na prácu s veľkými dátami, ktorí v nich nájdu zmysel rovnako ako využitie.

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Trend masívnych, štátmi podporovaných kybernetických útokov na veľké firmy či nemocnice v posledných rokoch si vyžiada pracovnú pozíciu, ktorá bude schopná útoky predpovedať a detekovať slabiny v systéme. Významnú úlohu bude mať tiež analytik kybernetického mesta pri správe, analýze a údržbe našich budúcich inteligentných miest.

Architekt pobrežia

S rastúcou hladinou oceánov v dôsledku klimatickej zmeny bude potrebné, aby boli pobrežia prispôsobené prílivovej a odlivovej vode. Architekt pobrežia bude pracovať v súlade s prírodou.

Manažér vzťahov medzi ľuďmi a robotmi

Robotizácia sa podpíše na náraste počtu robotov na pracovisku. Na koordinovanie vzťahu medzi ľuďmi a robotmi, zabezpečenie bezproblémovej spolupráce a plynulej prevádzky tak bude nevyhnutná pozícia manažéra ľudsko-robotických vzťahov. Tešiť sa však môžeme aj na nové pracovné miesta ako dispečer robotov, ktorý bude monitorovať drony pri vykonávaní úloh či asistent umelej inteligencie. Ten by pomáhal strojom naučiť sa veci, ktoré zatiaľ nedokážu.