Lunter: Kraj splatil azda najväčší cestný dlh z minulosti

Na ilustračnej snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) – Napriek ťažším začiatkom sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) podarilo za dva roky dotiahnuť do úspešného konca viaceré projekty, mnohé naštartovať, odblokovať čerpanie eurofondov či obnoviť vzťahy s ostatnými krajmi a rokovania s vládou. Takto zhodnotil v pondelok predseda BBSK Ján Lunter svoje dvojročné obdobie pôsobenia vo funkcii šéfa kraja i svojich spolupracovníkov z úradu.konštatoval Lunter s tým, že od začiatku jeho pôsobenia nebolo cieľom "iba kúriť a svietiť".Ako uviedol, za dva roky sa im podarilo zrekonštruovať celkovo viac ako 200 kilometrov ciest za vyše 27 miliónov eur.zdôraznil predseda BBSK.Podľa neho nové vedenie kraja nastavilo otvorené výberové konania a do vedúcich pozícií úradu sa dostali schopní, pracovití a odhodlaní ľudia, ktorí dnes pracujú v prospech občanov.poznamenal Lunter.Sociálna ekonomika, sociálne služby či zdravotníctvo patria medzi priority BBSK a ten sa snaží robiť v tejto oblasti systémové opatrenia. Zároveň však apeluje na vládu, aby problémy ako starnutie obyvateľstva, nedostatok lekárov a zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín neodsúvala na druhú koľaj, ale spolupracovala na ich riešení so samosprávami.konštatoval Lunter v rámci odpočtu práce úradu vrátane poslancov BBSK.dodal okrem iného predseda BBSK.