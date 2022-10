Lunter zložil účet Banskobystričanom. Z bodu nula sme urobili funkčnú inštitúciu, skonštatoval (video)

Desať pilierov fungovania

Projekty financované z eurofondov

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter na pondelkovej tlačovej konferencii skladal účty obyvateľom kraja.Vyzdvihol vzájomnú spoluprácu naprieč celým politickým spektrom, vzťahy so starostami a primátormi miest v kraji, profesionálne a transparentne fungujúci úrad a stovky projektov, ktoré sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Svoje volebné obdobie hodnotil na desiatich pilieroch, ktoré predstavil.„Hoci sme čelili niečomu, čo nikto nečakal a čo nás určite pribrzdilo – či už hovoríme o pandémii, alebo o vojne na Ukrajine, u nás v kraji sa vyhovárať nemusíme. Som presvedčený, že sme dali zmysel kraju ako inštitúcii. Že sme využívali kompetencie, ktoré máme. Že sme išli aj nad rámec nejakej povinnej jazdy, aby sme dali nášmu kraju lepšie služby dnes – a lepšiu budúcnosť zajtra,“ povedal banskobystrický župan, ktorý predstavil 10 pilierov, ktoré sú podľa jeho slov pre fungovanie dobrého kraja dôležité.Prvým pilierom je funkčný úrad, z ktorého z bodu nula urobili podľa Luntera za päť rokov funkčnú inštitúciu, ktorá plní svoje úlohy a pomáha aj tam, kde to priamo z jej funkcie nevyplýva.Ďalším pilierom je vzdelanie, lebo deti sú budúcnosťou kraja. Tretím sú cesty, ktorých bude opravených ku koncu roka 700 kilometrov. Ambulantná starostlivosť je štvrtým pilierom, kde kraj vyčlenil tri milióny eur na podporu nových ambulancií v kraji. Sociálne služby uzatvárajú prvú päťku pilierov, kde za štyri roky BBSK opravil a obnovil 35 zariadení sociálnych služieb.Viac ako štyri milióny eur investovala banskobystrická župa do podpory cestovného ruchu, ktorý predstavuje ďalší pilier, na ktorom staval predseda samosprávneho kraja.Eurofondy sú ďalším dôležitým bodom, pričom BBSK získal 85 miliónov eur na svoje projekty z eurofondov a iných externých zdrojov. Podpora lokálnych producentov ako ôsmy pilier, transparentnosť a profesionalita ako predposledný a rozvoj kultúry desiaty pilier, na ktorých stojí dobrý kraj a jeho rozvoj podľa končiaceho župana.„Všetci dobrí hospodári vedia, že stavať sa dá len na silných a stabilných základoch. Piliere, ktoré sme spoločnými silami za posledných päť rokov vybudovali, považujem za výnimočné najmä preto, že nevznikali izolovane. Sú prepojené navzájom a tvorené drobnými úspechmi a tvrdou prácou, ktorú ľudia na úrade, v zastupiteľstve i v krajom zriadených organizáciách urobili. Ďakujem im za ňu,“ uzavrel Lunter.