Lunterov úrad sa už do vlastných priestorov nezmestí, prenajíma si kancelárie za 35-tisíc eur ročne

Najviac zamestnancov má Trnavský samosprávny kraj

Kancelárie za euro

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnancom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) kraja už nepostačujú vlastné priestory a prenajíma si v Banskej Bystrici kancelárie na Námestí SNP 18, kde za 291 metrov štvorcových platí ročne 35 208 eur. Podľa vedúcej oddelenia komunikácie BBSK Lenky Štepánekovej si priestory musia prenajímať z kapacitných dôvodov, pretože Úrad BBSK bol personálne dlhodobo poddimenzovaný.Ku koncu roka tu pracovalo 190 zamestnancov, čo je po Trenčianskom kraji so 158 zamestnancami druhá krajská samospráva s najmenším počtom zamestnancov.Oficiálny rebríček v počte zamestnancov krajských samospráv vedie Trnavský kraj s 266 zamestnancami, nasleduje Bratislavský, v ktorom ich pracuje o 10 menej. Pod BBSK však patrí aj nezisková organizácia Rozvojová agentúra BBSK, ktorá zamestnáva 38 ľudí.Pokiaľ by sme aj týchto brali do úvahy, tak sa BBSK dostane v rebríčku samosprávnych krajov s počtom 228 na piate miesto. Na začiatku decembra 2017, keď do vedenia BBSK nastúpil súčasný predseda Ján Lunter, pracovalo na úrade 138 zamestnancov.„Poddimenzovaný stav sa postupne darí zlepšovať, čo však so sebou prináša aj ďalšie nároky na priestory,“ uviedla pre agentúru SITA Štepáneková s tým, že v kancelárskych priestoroch, ktoré si prenajímajú, je odbor školstva, oddelenie kultúry a odbor verejnej dopravy.Ostatné odbory a oddelenia úradu sídlia vo vlastnej budove na Námestí SNP 23. Rozvojová agentúra sídli v priestoroch v trakte historickej radnice na Námestí SNP 1, kde má od BBSK prenajatých 370 metrov štvorcových za symbolické dve eurá ročne.Krajská samospráva prenajíma aj časť priestorov vo svojej hlavnej budove. Má tu prenajaté priestory Cestovná kancelária SATUR, je tam bankomat a začiatkom roka tu otvoril kanceláriu Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Za prenájom priestorov v sídelnej budove inkasuje BBSK spolu 15 558 eur ročne, z čoho od ÚVO dostáva za dve kancelárie symbolické jedno euro. Vo výsledku Úrad BBSK dopláca za priestory pre svojich zamestnancov takmer 20-tisíc eur.Rozvojová agentúra BBSK má svojou činnosťou pomáhať naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Kraj od jej vzniku v roku 2018 na jej fungovanie každoročne dáva z rozpočtu približne 1,7 mil. eur.