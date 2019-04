Luxembursko plánuje legalizovať marihuanu

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Polícia Foto: Ilustračné foto: TASR/Polícia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 25. apríla (TASR) - Luxembursko chce ako prvá európska krajina legalizovať marihuanu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Luxemburské ministerstvo zdravotníctva už podniká prvé kroky na prípravu zákona a aktívne komunikuje s kolegami z Holandska a Kanady, ako i s príslušnou pracovnou skupinou. Koncom mája má v tejto súvislosti dokonca do Kanady vycestovať minister zdravotníctva Etienne Schneider.Plány legalizovať marihuanu ohlásila v roku 2018 novozvolená luxemburská vláda. V súčasnosti je potrebné pripraviť návrh zákona, ktorý by to umožnil.V budúcnosti by smel v Luxembursku každý dospelý človek pestovať, kupovať, mať pri sebe a konzumovať také množstvo marihuany, aké zodpovedá osobnej spotrebe. Budú pritom samozrejme platiť prísne podmienky, ktoré sa ešte musia stanoviť.Veľkovojvodstvo si od legalizácie marihuany sľubuje obmedzenie ilegálneho trhu a s ním spojenej kriminality, ako aj menej prípadov ohrozenia zdravia jej konzumentov - má byť totiž zaistená lepšia kvalita tejto látky. Príjmy zo štátom kontrolovanej národnej siete výrobcov a predajcov majú byť použité na prevenciu závislosti.V októbri 2018 Kanada ako druhá krajina na svete legalizovala pestovanie, predaj a konzumáciu marihuany. Plnoletí občania si tam môžu kúpiť, mať pri sebe a fajčiť marihuanu v množstve do 30 gramov. Prvou krajinou, ktorá povolila štátom kontrolované pestovanie a predaj marihuany bol v roku 2014 Uruguaj.Od začiatku roka 2019 predpisujú v Luxembursku marihuanu aj na medicínske účely. Príslušný zákon bol síce schválený už v roku 2018, ale prvých približne 150 lekárov dostalo potrebné školenie až v januári. Luxembursko už medzitým dostalo prvú dodávku 20 kilogramov marihuany v hodnote 50.000 eur, ktorú kúpilo od kanadskej firmy.