Lyon odštartoval jasným triumfom v Monaku, Sylvinhova víťazná premiéra

Monaco 10. augusta (TASR) - Futbalisti Lyonu zvíťazili v otváracom dueli nového ročníka francúzskej najvyššej súťaže na ihrisku AS Monaco jednoznačne 3:0. Zápas mal špeciálnu príchuť pre ich nového trénera Sylvinha, pre ktorého to bola premiéra v pozícii hlavného kouča. Na lavičke Lyonu vystriedal Bruna Genesia.povedal bývalý hráč Barcelony, Arsenalu, či Manchestru City.Zápas poznamenalo vylúčenie Cesca Fabregasa, ktorý v 30. minúte za stavu 0:1 zbytočne dohral Lea Duboisa. O jeho červenom treste rozhodol až videorozhodca. Početnú výhodu dokázali hostia využiť ešte v prvom dejstve, keď z približne tridsiatich metrov napriahol Memphis Depay. Zisk troch bodov spečatil tretím gólom v 80. minúte Lucas Tousart strelou spoza pokutového územia.Domácim chýbal kapitán Radamel Falcao, ktorý je podľa francúzskych médií na odchode z klubu. S personálnymi stratami sa však museli vysporiadať aj v Lyone. Počas leta tím opustili hneď traja hráči základnej zostavy. Kapitán Nabil Fekir odišiel do Betisu Sevilla, Ferland Mendy posilnil Real Madrid a Tanguaya Ndombeleho zlákal Tottenham Hotspur.