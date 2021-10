Lyžiari sa môžu tešiť na slávny Hahnenkamm v Kitzbüheli, organizátori hlásia rekordné prémie

Odmenia aj menej úspešných

Prestíž pretekov stúpla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní sa ešte nezačala, ale organizátori slávnych pretekoch v rakúskom Kitzbüheli už hlásia rekordné prémie. Po prvý raz v 82-ročnej histórii slávneho Hahnenkammu (21.- 23. 1.) presiahnu celkové odmeny pre lyžiarov milión eur.Je zaujímavé, že v ére pandémie koronavírusu sa Rakúšanom podarilo takmer zdvojnásobiť ich "prize money", keďže v uplynulom ročníku rozdelili pre najlepších "iba" 520-tisíc eur.Víťazi dvoch zjazdov aj slalomu dostanú prémiu 100-tisíc eur. Ďalší dvaja lyžiari na pódiu sa môžu tešiť na 50-tisíc, resp. 25-tisíc eur. Desiatemu v celkovom poradí príde na účet 10-tisíc eur.Úplnou novinkou je odmeňovanie do 45. miesta celkového poradia v oboch zjazdoch, v slalome to bude tradične do 30. miesta. Štyridsiaty piaty zjazdár získa tisícku a tridsiaty slalomár 1100 eur.Zástupcovia Lyžiarskeho klubu Kitzbühel tvrdia, že zaradením druhého zjazdu namiesto super G do programu pretekov ešte viac stúpla ich prestíž a vyžiadalo si to ďalšiu aktiváciu marketingových partnerov a tým aj zvýšenie odmien."Dostali sme sa do úplne novej - atraktívnej situácie a verím, že ju zvládneme k spokojnosti všetkých účastníkov. Doteraz najvyššia celková dotácia pretekov Hahnenkamm v Kitzbüheli bola v roku 2020, keď sme pri príležitosti 80. výročia ich vzniku rozdelili 725-tisíc eur. Veríme, že vynovený program s dvomi pretekmi v zjazde a slalomom a zvýšenými prémiami je cesta do budúcnosti," uviedol prezident LK Kitzbühel Michael Huber na portáli ORF.