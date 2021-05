Lyžiarska sezóna na Slovensku sa skončila, svoje brány zatvorilo aj posledné stredisko

Stredisko otvorili na šesť dní

K dispozícii sú už iba neupravené zjazdovky

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po spolu 31 dňoch sa vo Vysokých Tatrách skončila v stredu 12. mája lyžiarska sezóna. Skrátila ju pandémia a s ňou spojená nútená prestávka. V inom prípade by mohli lyžiari na svahoch stráviť viac ako 150 dní. Manažér strediska Lukáš Brodanský uviedol, že prišli takmer o štyri mesiace zo sezóny.Lyžovačku vo Vysokých Tatrách odštartovali vlani 12. decembra na Štrbskom Plese. Od začiatku tohto roka bolo lyžiarske stredisko zatvorené pre opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Znova ho otvorili 22. apríla. Sezónu ukončili lyžovačkou pod Lomnickým štítom.V Lomnickom sedle, na najvyššie položenej zjazdovke na Slovensku (2 190 m. n. m.), sa v tejto sezóne lyžovalo šesť dní. Pre lyžiarov ho otvorili 7. mája, pričom doteraz najneskorším začiatkom sezóny v sedle bol 20. marec. Ak v minulosti vydržali snehové podmienky, lyžovalo sa do konca apríla. Raz za dekádu sa podarilo končiť lyžovačku v sedle počas prvého májového týždňa.Doterajší rekord v dĺžke lyžiarskej sezóny vo Vysokých Tatrách drží sezóna 2006/2007. Trvala vtedy 174 dní. Na Štrbskom Plese sa začínala 11. novembra 2006 a končila sa 8. mája 2007.Lanovky v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici sú po skončení lyžiarskej sezóny už v letnej prevádzke.Na Slovensku sa bude dať lyžovať už len v Jasnej, a to počas najbližšieho víkendu. Z južnej i severnej strany Chopku budú k dispozícii už iba neupravené zjazdovky. V prípade priaznivých snehových podmienok by sa tak mohlo podariť prekonať rekordný zápis z roku 2016, keď sa v stredisku lyžovalo do 15. mája.