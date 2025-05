Lyžiarska sezóna trvala najdlhšie v Jasnej, priniesla aj rekordy lyžiarov

16.5.2025 (SITA.sk) - Uplynulá lyžiarska sezóna trvala najdlhšie v lyžiarskom stredisku v Jasnej, a to 142 dní. Oproti predchádzajúcej bola o deväť dní kratšia. Priniesla však aj rekordy v rámci výkonov lyžiarov na tratiach. Informoval o tom v piatok hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk v Jasnej a vo Vysokých Tatrách Marián Galajda Lyžiarska sezóna sa na Slovensku skončila k 21. aprílu. „Najdlhšie trvala v Jasnej, kde sme štartovali rekordne skoro, už koncom novembra, a potiahli sme to až do Veľkonočného pondelka. Aj keď počasie bolo miestami rozpačité, dokázali sme sa zodpovedne pripraviť a sezónu v našich strediskách môžeme celkovo vyhodnotiť ako úspešnú,“ skonštatoval predseda predstavenstva Tatry mountain resorts Rekordéri zimnej sezóny pochádzajú zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prvé miesto obhájil ten istý lyžiar. „Absolútny víťaz Igor z Novej Dubnice oproti minulému roku nalyžoval o 1 500 kilometrov viac, čo v praxi znamená, že prelyžoval vzdialenosť z Jasnej cez Atlantik až do Washingtonu, teda dokopy 7 205 kilometrov,“ uviedol Galajda. Rekordérkou v počte dní na lyžiach bola v uplynulej sezóne Lýdia z Liptovského Mikuláša, ktorá lyžovala 135 dní. Cez 500 kilometrov nalyžovalo viac ako 3 600 lyžiarov.Zaujímavosťou je, že najviac kapustnice skonzumovali návštevníci v Jasnej, išlo o 25-tisíc porcií. V horskom stredisku Vysoké Tatry zase vypli návštevníci najviac čaju, dokopy 15-tisíc litrov.