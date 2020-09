Lyžiarske strediská v Rakúsku by mali byť v zime otvorené, vláda sa chce postarať o bezpečné lyžovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelár chce napriek hrozbe koronavírusu nechať cez zimu otvorené lyžiarske strediská i školy. Počas utorkovej návštevy Slovinska sa Sebastian Kurz vyjadril, že vláda urobí všetko pre to, aby zabezpečila bezpečné lyžovanie."Musíme sa pokúsiť viesť čo najnormálnejší život, ako je možné, vo všetkých oblastiach našich životov," vyjadril sa Kurz, ktorého citovala rakúska tlačová agentúra APA. Zároveň doplnil, že "zimná turistika a lyžovanie budú možné".Keď sa ho spýtali na to, či by mohli lyžiarske oblasti zavrieť, aby mohli byť školy otvorené dlhšie, vyjadril sa, že by nerád poštval školy a hospodárstvo proti sebe. Rakúsky kancelár sa tiež vyjadril, že párty po lyžovaní nebudú možné tak, ako to bolo predtým, neuviedol však podrobnosti.Ako pripomína agentúra AP, rakúske lyžiarske stredisko Ischgl bolo jedným zo skorých európskych ohnísk nákazy koronavírusom na začiatku pandémie.