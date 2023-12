Lyžiarske strediská v Roháčoch, na Martinských holiach a v Bachledovej doline otvoria už koncom týždňa (foto)

Lyžiarov privítajú v piatok

Otvoria aj stredisko v Bachledovej doline

Nové tréningové centrum i trasy

Spustia zážitkový večerný program

6.12.2023 (SITA.sk) - Priaznivé poveternostné podmienky spojené s výdatným snežením sa rozhodli využiť v dvoch lyžiarskych strediskách na území Žilinského kraja. Prvú tohtosezónnu lyžovačku už koncom tohto týždňa avizujú strediská Roháče-Spálená v Západných Tatrách a Winter Park Martinky na Martinských holiach.V lyžiarskom stredisku Roháče-Spálená privítajú prvých lyžiarov v, pričom plánujú dennú prevádzku od 9:00 do 16:00. Aktuálne je na zjazdovkách 50 centimetrov snehu, ale snežné delá sú naďalej v pohotovosti v prípade potreby doplniť zásoby technického snehu.sa bude prvý raz lyžovať aj na Martinských holiach. „Počas otváracieho víkendu bude prístupná zjazdovka Rekreačná s vlekom a zjazdovka Flochová so sedačkovou lanovkou, na ktorej už niekoľko dní prebieha technické zasnežovanie," informoval riaditeľ strediska Peter Hudec.Doplnil, že po úvodnom víkende chcú stredisko Winter Park Martinky opäť otvoriť počas víkendu. V rovnakom termíne avizuje spustenie zimnej sezóny aj lyžiarske stredisko na Kubínskej holi.Lyžiarsku sezónu otvorí vuž aj lyžiarske stredisko v Bachledovej doline v Ždiari (okres Poprad). Lyžovať sa tam bude zatiaľ do nedele, otvorené budú zjazdovky Slalomák, Majstrák a Hrebeň.Ako ďalej informovala marketingová asistentka strediska Denisa Boďová, následne bude stredisko od pondelka do štvrtku zatvorené. V dennej prevádzke bude od. Novinkou sezóny bude zjazdovka s názvom Tréningové centrum Otta a Vlada Krajňáka, skialpová trasa aj Čarovná krajina.Množstvo snehu a výborné podmienky umožňujú v stredisku neďaleko poľských hraníc spúšťať ďalšie zjazdovky a nové atrakcie. Pomohlo jej intenzívne sneženie a zasnežovanie. Počas nasledujúceho víkendu tak bude okrem spomínaných troch zjazdoviek v prevádzke 10-miestna sedačková lanovka Bachledka, štvorsedačka Jezersko a aj Hrebeň.Nové tréningové centrum má slúžiť najmä členom lyžiarskych klubov na tréningy. Podľa marketingového manažéra Michala Rusiňáka presahuje dĺžka novej zjazdovky 920 metrov s prevýšením 212 metrov.„Pomenovaná je po bratoch Krajňákových, Ottovi a Vladovi. Otto Krajňák je držiteľom krištáľového glóbusu za víťazstvo vo Svetovom pohári veteránov a niekoľkonásobný majster sveta kategórie Masters,“ objasnil. Obaja bratia patria medzi priekopníkov slovenského zjazdárstva.Upravené trasy sú pripravené aj pre priaznivcov bežeckého lyžovania a skialpinizmu. Pre tých vyznačilo stredisko novú skialpovú trasu z Bachledovej doliny na vrchol Spišskej Magury. Na bežkárov čaká upravená vyhliadková 14 kilometrov dlhá trať po hrebeni Spišskej Magury smerom do Ždiaru.Lyžiarske stredisko zároveň spúšťa do prevádzky nový zážitkový večerný program s názvom Čarovná krajina. Tú podľa Boďovej rozsvietia v rámci sprievodného programu 27. decembra v Bachledke. Každú stredu, piatok a sobotu od 17:00 do 21:00 tiež čaká na návštevníkov večerná prechádzka Chodníkom korunami stromov.Návštevníci budú môcť využiť aj večernú sánkovačku na 2,5 kilometra dlhej sánkarskej trati. Stredisko tiež ponúkne hudobný program počas celej zimnej sezóny.Stredisko sa nachádza 30 kilometrov od Popradu a 15 kilometrov od poľských hraníc. Navzájom spája tri doliny s prístupom do strediska z každej z nich, Bachledovu dolinu, Malú Frankovú a Jezersko. Je členom skupiny Tatry Super Ski, ktorá združuje 18 lyžiarskych stredísk v Poľsku a v Tatrách.