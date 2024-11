Lyžiarske strediská začali so zasnežovaním, sezónu chcú čoskoro odštartovať naprieč celým Slovenskom

13.11.2024 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách už v noci z utorka na stredu začali so zasnežovaním , konkrétne v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici. V prevádzke bolo viac ako 45 zasnežovacích bodov na zjazdovkách Štart Západ a Buková hora Západ/Východ, kde podmienky s teplotami okolo mínus piatich stupňov Celzia umožnili zasnežovanie.Informoval o tom v stredu hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk v Tatrách Marián Galajda . Odštartovať sezónu tam chcú 14. decembra. Na Štrbskom Plese by sa s lyžovačkou malo začať ešte skôr, v piatok 6. decembra.Prvé centimetre technického snehu v rámci prípravy na lyžiarsku sezónu nepribudli len v Tatranskej Lomnici, ale aj v horskom stredisku v Jasnej, kde zjazdovky otvoria 30. novembra.„Zasnežovanie sme spustili na severnej aj južnej strane Chopku. Kým na severe to bolo v úseku Priehyba – Chopok, na južnej strane sa zasnežovala línia z Chopku až do Krupovej. V prevádzke bolo striedavo, podľa meniacich sa podmienok, približne 100 zasnežovacích bodov,“ priblížil Galajda.Najnižšia teplota sa pohybovala okolo mínus troch stupňov Celzia. Zasnežovaniu však podľa hovorcu pomohla nízka vlhkosť vzduchu. Dopoludnia bolo v Jasnej zasnežovanie prerušené, pokračovať bude podľa aktuálnych podmienok.