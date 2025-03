Lyžiarske strediská zrejme čaká koniec sezóny, môžu za to vysoké teploty

Symbolické pochovanie lyže

Budú ťahať dovtedy, kým bude sneh

7.3.2025 (SITA.sk) - Lyžiarska sezóna niektorých menších lyžiarskych stredísk pod Tatrami sa zrejme postupne blíži k svojmu záveru. Súčasné počasie, ktoré pripomína skôr jarné, svahom nepraje. Počas víkendu plánuje napríklad ukončiť lyžiarsku sezónu stredisko Studničky vo Vernári, ďalšie uvidia, čo prinesie počasie počas nasledujúceho týždňa.V lyžiarskom stredisku vo Vernári, 18 kilometrov od Popradu, spustili sezónu ešte 7. decembra. "Aj v Studničkách cítime blížiacu sa jar a preto tento víkend ukončíme lyžiarsku sezónu," uviedlo stredisko na sociálnej sieti.Lyžiarske stredisko v Lopušnej doline pri Svite má za sebou viac ako 70 dní sezóny. Lyžovačka bude pokračovať počas nastávajúceho víkendu sobotným karnevalom na lyžiach a retro lyžovačkou. "Potiahneme ešte do nedele a počas týždňa budeme mať asi zatvorené, lebo, čo sa týka počasia, vyzerá to zle," povedal pre agentúru SITA konateľ strediska Ľubomír Kozubík To, či sa bude lyžovať počas ďalšieho víkendu, zatiaľ nevie. Na sobotu 15. marca majú v stredisku na programe symbolické pochovanie lyže. "Plánujeme to, ale je to rovnako podmienené počasím. Ak bude pršať, nič z toho," komentoval Kozubík.Veľmi dobré podmienky na lyžovanie zatiaľ hlási susedné stredisko Skitatry Zadná Lopušná Dolina. "Uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce dni, pretože má pršať," povedal pre SITA vedúci strediska Pavol Lihan. Verí však, že v lyžovačke, aj vďaka polohe strediska, budú môcť pokračovať ešte minimálne počas ďalšieho víkendu, teda o týždeň.Lyžuje sa aj v Snowparku Lučivná , ktoré sa rovnako nachádza neďaleko Svitu. "Snehu ešte máme, uvidíme, čo nám prinesie budúci týždeň a koľko snehu po ňom ostane," povedal pre SITA riaditeľ strediska Miroslav Šukola . Zároveň potvrdil, že lyžiarske stredisko je zatiaľ v prevádzke aj počas týždňa. "Keď bude liať, zatvoríme, ak nie, budeme ťahať dovtedy, kým sneh bude," skonštatoval.Od štvrtka sa po niekoľkodňovej prestávke lyžuje aj v stredisku Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke. Ako pre SITA potvrdil jeho spolumajiteľ Vladimír Žemba mladší, otvorené bude do pondelka. "Počas týždňa sa už u nás lyžovať nebude, zvažujeme ešte ďalší víkend, ale uvidíme, aké bude počasie," uviedol.