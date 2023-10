Lyžovačku vo Vysokých Tatrách chcú spustiť začiatkom decembra, začnú Štrbským Plesom

27.10.2023 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách chcú v prípade priaznivých poveternostných podmienok spustiť lyžovačku na Štrbskom Plese 9. decembra.Otvorenie lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici je zatiaľ naplánované na 16. decembra. Informoval o tom v piatok hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Marián Galajda Horské stredisko Vysoké Tatry má za sebou takmer pol miliónovú investíciu do skvalitnenia lyžiarskych tratí. Do novej sezóny totiž vstúpi podľa Galajdu s úplne novým snežným pásovým vozidlom.Hovorca avizoval, že okrem lyžovačky by hitom sezóny malo byť 11. pokračovanie Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ale aj medzinárodné majstrovstvá vo vyrezávaní ľadových sôch Tatry Ice Master. Tie sa uskutočnia v závere januára.