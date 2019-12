Lyžovanie-SP: Adam Žampa postúpil do 2. kola obrovského slalomu

Slovenský lyžiar Adam Žampa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alta Badia 22. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Kristian Leif Nestvold-Haugen sa usadil na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára. V talianskej Alta Badii mal 32-ročný Nór po odjazdení prvej tridsiatky pretekárov náskok 7 stotín sekundy pred druhým Švajčiarom Marcom Odermattom. Z tretieho miesta išiel do 2. kola (13.00 SEČ) víťaz úvodného "" sezóny v Söldene Alexis Pinturault z Francúzska (+0,20 s).V náročných podmienkach prvého kola sa tretiemu mužovi z obrovského slalomu v Beaver Creeku podarilo práve v ťažkej spodnej časti eskalovať rýchlosť. Organizátori museli skrátiť trať pre sneženie a slabšiu viditeľnosť.Slovenskému reprezentantovi Adamovi Žampovi sa podarilo postúpiť do 2. kola, keď dosiahol 24. najlepší čas. Za Nestvoldom-Haugenom zaostal o 1,38 sekundy. Jeho brat Andreas sa nezmestil do tridsiatky postupujúcich, obsadil 35. priečku so stratou 1,99 s na lídra.