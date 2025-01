Lyžovať sa dá aj na juhu Spiša, snehové podmienky sa však líšia a menia

Podmienky na lyžovanie

Skialpinistické a bežkárske túry

Zatvorené stredisko

Plánovanie štartu sezóny

16.1.2025 (SITA.sk) - Z pravého zimného počasia a prírodnej snehovej nádielky sa tešia už aj návštevníci v okolí Slovenského raja, na južnom Spiši. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Približuje pritom viaceré možnosti na lyžovanie, ktoré región poskytuje, konkrétne v Poráči, Mlynkoch, vo Vernári, v Dedinkách i Telgárte. Snehové podmienky sa však od strediska k stredisku líšia a menia.sa lyžuje v stredisku Poráč Park, odkiaľ hlásia veľmi dobré podmienky na lyžovanie aV súčasnosti je tam sprístupnená červená zjazdovka s dĺžkoua detská zjazdovka. „V blízkosti strediska je v prípade dostatočnej snehovej pokrývky k dispozícii strojovo neupravovaná trasa pre bežecké lyžovanie s celkovou dĺžkou do 10 kilometrov,“ upozornila oblastná organizácia.Lyžovačku s výhľadom na Palcmanskú Mašu ponúka Ski centrum Gugel – Mlynky, kde sa podľa OOCR nachádza šesť zjazdoviek s celkovou dĺžkouZ toho štyri sú podľa strediska zasnežované, ďalšie dve bývajú otvorené pri optimálnych podmienkach. Jedna z nich je upravovaná, druhá slúži freeridu.boli podľa internetovej stránky strediska v prevádzke dve zasnežované zjazdovky, z toho jedna detská. Návštevníci podľa oblastnej organizácie môžu okrem iného v okolí absolvovať skialpinistické a bežkárske túry.od Spišskej Novej Vsi sa nachádza stredisko Ski Poráč – Brodok. Podľa OOCR sa v areáli nachádzajú tri umelo zasnežované zjazdovky s celkovou dĺžkouDo piatka je však stredisko zatvorené. Ako uvádza na svojej internetovej stránke, otvorené bude opäť počas víkendu, 18. a 19. januára.Ďalšou stálicou je už roky aj lyžiarske stredisko Vernár – Studničky, kde lyžiari podľa oblastnej organizácie nájdu tri lyžiarske vleky so zjazdovkami pre začiatočníkov a mierne pokročilých lyžiarov. Celková dĺžka zjazdoviek predstavuje. Podľa informácií strediska nachádzajúceho sa na rozhraní Nízkych Tatier Slovenského raja , v prevádzke sú tam všetky vleky a lyžiarske podmienky sú veľmi dobré sVlek a zjazdovku s dĺžkou, ideálnu pre začiatočníkov a mierne pokročilých nenáročných lyžiarov, sa podľa OOCR nachádza v lyžiarskom stredisku Dedinky. Podľa internetovej stránky strediska tam štart sezóny ešte len plánujú, a to v sobotu 18. januára. Návštevníci tejto oblasti môžu využiť aj neudržiavané trasy pre bežkárov a skialpinistov v okolí.Najväčším lyžiarskym strediskom na pomedzí národných parkov Slovenský raj Nízke Tatry je Ski Telgár, ktoré hlási. Sprístupnených je tam v súčasnosti päť z deviatich umelo zasnežovaných zjazdoviek.K dispozícii sú podľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš aj dve trate pre bežecké lyžovanie a sánkarská zóna pre najmenších.