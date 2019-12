Lyžuje sa len v 15 areáloch, ktoré sú to?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: www.holidayinfo.sk



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - V porovnaní s minulých rokom, kedy bolo posledný predvianočný víkend v prevádzke okolo 50 stredísk, je tento rok otvorených do 15 areálov. Môže za to dlhotrvajúce teplé počasie, ktoré znemožnilo pokračovať v technickom zasnežovaní a taktiež stagnujúce snehové zrážky. Lyžovanie sa sústreďuje do severnejších lokalít. Prevádzka je obmedzená len na časť zjazdoviek – aj keď v Jasnej, v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese aj v Strednici Ždiar spustili včera ďalšie trate. Sneh je technický, mokrý. Snehová vrstva dosahuje zväčša 20 až 50 cm, miestami o niečo viac. Dnes otvárajú sezónu na Táľoch, včera spustili zjazdovky v Litmanovej aj v Krušetnici – v tomto stredisku bude pokračovať po víkende prevádzka od 26. 12.Jasná sever 50-80 cm dobréJasná juh 40-60 cm dobréDonovaly – Záhradište 5-15 cm dobréOpalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobréTále 50 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 50 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 30-35 cm dobréRoháče – Spálená 40–50 cm veľmi dobréKubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobréStrednica – Ždiar 40 cm veľmi dobréMonkova dolina 40 cm veľmi dobréJasenská dolina 30-50 cm dobréSki Krušetnica 20-30 cm dobréLitmanová 40 cm dobréV alpských strediskách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. V prevádzke sú už všetky známe a tradičné alpské lokality, zatvorených je ešte niekoľko menších areálov. Snehová vrstva je pomerne stabilná, od pondelka sa miestami mierne znížila – o 5 cm.Annaberg 30 cm dobréGöstling – Hochkar 15-30 cm veľmi dobréHinterstoder 40-60 cm veľmi dobréStubai 70-310 cm dobréPitztal 145-285 cm dobréSölden 15-230 cm dobréHintertux 35-205 cm dobréZugspitze 85-95 cm dobréZell am See – Kaprun 20 – 115 cm dobréSerfaus – Fiss – Ladis 5-70 cm dobréIschgl 30–70 cm veľmi dobréKitzbühel – Kirchberg 35–55 cm dobréZillertal 35–145 cm dobréObertauern 50–80 cm veľmi dobréDavos Klosters 25-75 cm dobréZermatt - Matterhorn 40-115 cm dobréSaas-Fee 60–275 cm dobréAlta Badia 30-120 cm dobréMarmolada – Arabba 85-265 cm dobréMadonna di Campiglio 60–155 cm veľmi dobréCortina d'Ampezzo 30-130 cm dobréLivigno 55-125 cm dobré