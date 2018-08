M. Barnier: V otázke írsko-severoírskej hranice sa angažuje Mayová

Michel Barnier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 31. augusta (TASR) - Tohtotýždňové technické rokovania medzi vyjednávačmi EÚ a Spojeného kráľovstva o dohode o brexite nepriniesli nový posun v otázke írsko-severoírskej hranice, oba tímy však prebrali viaceré nevyriešené obchodné otázky. Uviedol hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier počas spoločnej tlačovej besedy v Bruseli s britským ministrom pre brexit Dominicom Raabom.Barnier spresnil, že dôležitou súčasťou rokovaní bola bezpečnosť občanov a stabilita kontinentu. Dodal, že EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti je pripravená vybudovať ambiciózne partnerstvo so Spojeným kráľovstvom po jeho odchode z Únie.Toto partnerstvo by malo pozostávať zo štyroch pilierov: efektívna výmena informácií; spolupráca v oblasti presadzovania práva; súdna spolupráca v trestných veciach a tiež ambiciózne partnerstvo v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.skonštatoval Barnier. Podľa jeho slov však obe strany musia nájsť dohodu aj pri ďalších témach, ktoré sú dôležité pre občanov: kontrolované mechanizmy vydávania odsúdených osôb; recipročná spolupráca v oblasti údajov o cestujúcich s cieľom lepšie vysledovať a identifikovať osoby zapojené do teroristických činov ako aj výmena údajov o DNA, odtlačkoch prstov a podozrivých vozidlách.Barnier upozornil, že vyjednávači hovorili aj o vesmírnom programe Galileo, kde pripomenul, že EÚ už pred niekoľkými mesiacmi ponúkla Spojenému kráľovstvu úzku spoluprácu.spresnil.Podľa jeho slov rokovania opäť potvrdili, že obe strany majú za cieľ vybudovať bezprecedentné partnerstvo v oblasti obchodu, špecifickej spolupráce, vnútornej bezpečnosti, zahraničnej politiky, vonkajšej bezpečnosti a obrany. Dodal, že EÚ upozornila britskú stranu na potrebu zachovania vyše 3000 zemepisných označení z 28 krajín Únie aj po brexite.odkázal Barnier a dodal, že táto otázka musí byť doriešená ešte pred prípadným dosiahnutím dohody o brexite.Pokrok treba ešte dosiahnuť aj v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré budú odovzdávané Spojenému kráľovstvu až do momentu brexitu - bankové údaje, dáta z poisťovní alebo od policajných síl.V najbližších týždňoch budú vyjednávači rokovať aj o Euratome či o tom, kto a ako bude dozerať na dodržiavanie dohody o brexite.V závere Barnier pripomenul, že ešte stále nie je vyjasnená otázka budúcej hranice medzi Írskom a Severným Írskom, ktorá musí mať jasné právne riešenie zakotvené v politickej dohode o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.Upozornil, že v tejto záležitosti sa angažuje britská premiérka Theresa Mayová. Európsky týždenník Politico vo štvrtok v tejto súvislosti uviedol, že politické kruhy v Bruseli hovoria o mimoriadnom summite zameranom na otázky brexitu, ktorý by sa mal uskutočniť v novembri v Bruseli.