M. Beblavý: Na našom zdravotníckom trhu sú diery umožňujúce zisky

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na slovenskom zdravotníckom trhu sú diery, ktoré niektorým umožňujú rozprávkové zisky. Zdravotníctvo tak prichádza o obrovské financie, ktoré by mohli byť preinvestované lepšie. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý.Poslanec poukázal na štatistiku Eurostatu, z ktorej podľa neho vyplýva, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá v rámci Európy dáva na lieky a zdravotnícky materiál zo svojich verejných financií najviac. Slovenské rodiny zo svojich rozpočtov musia podľa BeblavéhoBeblavý mieni, že zisk v zdravotníctve by mal byť "primeraný". Firmy by vďaka nemu mali prinášať slovenským pacientom inovácie a nové technológie. "vysvetlil.Beblavého spolupracovník z mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Oskar Dvořák je toho názoru, že existuje ". Dvořák vidí možnosť "ušetriť" aj v tom, keby vláda pristúpila k sfunkčneniu tzv. generickej preskripcie. Podľa jeho vyjadrenia už aj štátni úradníci poukázali na to, že je potrebné "