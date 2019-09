M. Beblavý nevidí stranu Dobrá voľba T. Druckera ako partnera

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 22. septembra (TASR) – Mimoparlamentná koalícia PS/Spolu nevidí novovznikajúcu politickú stranu Tomáša Druckera Dobrá voľba ako možného partnera v budúcej vláde. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predstaviteľ koalície a poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý (nezaradený). Zároveň vylúčil spoluprácu so stranami Smer-SD, ĽSNS a SNS. Dobrú voľbu vníma akostrany Smer-SD. Drucker prípadnú spoluprácu s koaličným Smerom-SD nepotvrdil, ani nevylúčil.Ku zmene k lepšiemu podľa Beblavého na Slovensku nedôjde, pokiaľ bude štát ovládaný ľuďmi, ktorí neslúžia verejnému záujmu, ale súkromnému. "povedal Beblavý s tým, že Druckerovu Dobrú voľbu nepovažuje za stranu, ktorá by chcela Slovensko zmeniť zásadne a preto ju nevidí ako partnera. Naopak, povolebnú spoluprácu si vie predstaviť s KDH, Za ľudí, ale aj so SaS a OĽaNO.Tomáš Drucker tvrdí, že sa v rámci spolupráce nevyhraňuje.komentoval postoj Beblavého.Beblavý by bol politicky za to, aby na Slovensku fungoval tzv. imperatívny mandát. Ústavne to však podľa neho. Drucker si myslí, že pre ľudí a pre krajinu je dôležitejšie, čo pre nich poslanci urobia a či si udržia hodnotový rámec, preto s takýmto typom mandátu stotožnený nie je.V rámci témy ochrany životného prostredia by Beblavý pridal k agende Ministerstva životného prostredia SR agendu energetiky a lesov. Malo by podľa neho zabezpečiť to, aby Slovensko primeranou mierou prispelo k zastaveniu klimatickej zmeny. Drucker ekologickú tému považuje tiež za dôležitú, ale podľa jeho slov by sa pri nej mali vnímať aj sociálno-hospodárske záujmy krajiny.Obaja politici si myslia, že opatrenia, ako sú napríklad vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov, sú prospešné, ale potrebovali by revíziu. Beblavý mieni, že balíčky odvádzajú pozornosť od zdravotníctva a školstva, ktoré na Slovensku treba zlepšiť. Balíčky by bolo potrebné podľa jeho názoru odborne prehodnotiť. Takéto opatrenia však podľa jeho slov nemôžu byť súčasťou politického boja. Voči obedom zadarmo pre všetky deti má výhrady aj Drucker. "dodal.