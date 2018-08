M. Beblavý: Pripomínajme si, že pred 50 rokmi nadlho skončila sloboda

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pred 50. rokmi prišli do Československa ruské tanky a nadlho skončila sloboda. A už by sa to nikdy nemalo opakovať. Na sociálnej sieti to vyhlásil poslanec NR SR a líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.dodal Beblavý.Mimoparlamentná OKS tvrdí, že okupácia Československa v auguste 1968 bola ďalším zo zločinov komunizmu.uviedol predseda strany Ondrej Dostál.Podľa jeho slov vraždenie československých občanov sovietskymi okupantmi v roku 1968 bolo logickým pokračovaním vraždenia politických oponentov československými komunistami po puči a nastolení komunistického režimu v roku 1948.vyhlásil s dôvetkom, že augustové výročie nám zároveň pripomína potrebu našej solidarity s obeťami agresie a útlaku totalitných a autoritatívnych režimom. Našu podporu si preto podľa neho zaslúžia Gruzínsko a Ukrajina, ktoré dnes čelia agresii zo strany Putinovho Ruska.Progresívne Slovensko pripomína, že pred 50 rokmi nám sovietske tanky krvavo vzali nádej.konštatujú progresívci.Podľa mimoparlamentnej strany Naj okupácia Československa spomalila rozvoj krajiny a najlepšie to vidíme na susednom Rakúsku.povedal šéf strany Viktor Béreš.