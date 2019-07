M. Beblavý: Štátne firmy sa obsadzujú politicky, chceme to zmeniť

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. júla (TASR) – Výberové konania do výkonného manažmentu štátnych podnikov sú v súčasnosti len formalita a fraška, lebo tieto posty sa obsadzujú čisto politiky. Tvrdí to nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý. Príkladom ako postupovať inak sú podľa jeho slov nedávne transparentné výberové konania na šéfov mestských podnikov v Bratislave. Strana Spolu by takýto systém chcela s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom (PS) zaviesť aj na úrovni štátu.vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii Beblavý, ktorý novému vedeniu Bratislavy tiež radil, ako nastaviť pravidlá výberu nových šéfov mestských podnikov.Poslanec poukazuje, že v Bratislave sa určilo, aby dozorná rada podnikov slúžila na politický dohľad a tí, čo majú politickú zodpovednosť, mohli kontrolovať hospodárenie týchto firiem. "povedal s tým, že toto by sa malo diať aj v štátnych podnikoch. "skonštatoval Beblavý.Priznáva, že výberové konania nezaručujú, že každý vybratý manažér je. Výberové konania sú podľa poslanca len mechanizmus, ktorý garantuje lepší proces ako ten "tvrdí Beblavý. Líder PS Michal Truban povedal, že primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a jeho tímu sa pomerne skoro podarilo dosiahnuť zmeny." uviedol s tým, že podobne chcú postupovať aj na celoštátnej úrovni.Vallo deklaruje, že doterajšie výberové konania na šéfov bratislavských mestských podnikov boli skutočne transparentné. "povedal primátor. Tvrdí, že ak noví šéfovia firiem nebudú napĺňať stanovené ciele, budú odvolaní.