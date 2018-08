M. Beblavý: Vláda začína novelou demontovať tzv. protischránkový zákon

Na snímke nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. augusta (TASR) - Vláda začína demontovať tzv. protischránkový zákon, ktorý odhaľuje majiteľov schránkových firiem obchodujúcich so štátom. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii predseda mimoparlamentnej strany Spolu - Občianska demokracia Miroslav Beblavý, za účasti experta strany na transparentnosť a právny štát Pavla Nechalu, na margo novely zákona, ktorú dalo tento týždeň do pripomienkového konania Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.priblížil Beblavý, ktorý je pripravený protischránkový zákon brániť. Beblavý na príprave protischránkového zákona, ktorý je účinný vyše roka, spolupracoval s bývalou šéfkou MS SR Luciou Žitňanskou.Najväčším problémom návrhu novely zákona podľa šéfa strany Spolu je, že chce umožniť verejným podnikom obchodovať so schránkovými firmami, ak je to. Tieto spoločnosti by nemuseli odkryť svoju vlastnícku štruktúru.Druhým vážnym problémom novely zákona podľa Beblavého je, že z pôsobnosti protischránkového zákona majú úplnú výnimku dostať dve štátne finančné inštitúcie, a to Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Eximbanka a majú sa vytvoriť rozsiahle výnimky pre obchody štátu s akýmikoľvek finančnými inštitúciami. V prípade štátnych finančných inštitúcií ide podľa neho o bilančnú sumu asi 1 miliardy eur a veľmi rizikové obchodné vzťahy, kde už v minulosti práve tieto inštitúcie poskytovali štátne zdroje oligarchom či schránkovým firmám.Tretím problémom novely zákona podľa predsedu Spolu je, že návrh chce znepríjemniť nahlasovanie podozrení o schránkových firmách aktivistami." dodal Beblavý.