M. Boroš: Presun pozemkov v národných parkoch na ŠOP SR je kľúčový

Milan Boroš, archívna snímka.

Bratislava 3. februára (TASR) - Presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR je alfou a omegou fungovania ochrany prírody na týchto územiach. Myslí si to riaditeľ Správy národného parku Muránska planina Milan Boroš, ktorý podľa svojich slov chce veriť, že vláda k tomuto kroku nájde dostatok odvahy." priblížil Boroš pre TASR.Napriek tomu však súhlasí s vedením rezortu, že navrhovaná novela aspoň podnietila diskusiu." vyhlásil ochranár.Problém podľa neho vznikol, keď sa v roku 2013 rezorty pôdohospodárstva a životného prostredia dohodli, že lesníci a ochranári si budú navzájom rešpektovať dokumenty lesníckeho hospodárskeho plánovania a dokumenty ochrany prírody. Z lesného zákona však ustanovenia, ktoré by to umožnili, v legislatívnom procese vypadli.vysvetlil Boroš.Riaditeľ tiež pripomína, že prevod chránených území na ŠOP SR neznamená okamžité zastavenia ťažby dreva.konštatuje. Ideálne by podľa neho bolo, aby odborníci z radov ochranárov a lesníkov spolupracovali na ekonomicky výhodnom hospodárení, ktoré bude zároveň šetrné k prírode.Nová legislatíva plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie.Novela sa venuje ochrane prírody aj mimo národných parkov. Okrem iného posilňuje právomoc Štátnej ochrany prírody SR pri programoch starostlivosti o lesy. Navrhuje tiež, aby pri ich schvaľovaní boli pripomienky štátnych ochrancov prírody záväzné. Envirorezort v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky k novele.