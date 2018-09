M. Carney zostane na čele britskej centrálnej banky do januára 2020

Guvernér Bank of England Mark Carney reční počas tlačovej konferencie v Londýne 5. júla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. septembra (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky Mark Carney zostane vo svojej funkcii o 7 mesiacov dlhšie do konca januára 2020, aby pomohol k hladkému vystúpeniu Británie z Európskej únie (EÚ). V utorok to v britskom parlamente povedal minister financií Philip Hammond a ukončil niekoľko dní špekulácií o Carneyho budúcnosti.Kanaďan Carney sa stal guvernérom Bank of England (BoE) v roku 2013 a pôvodne mal stáť na čele banky do roku 2018. Pred dvoma rokmi, keď Briti hlasovali za vystúpenie z Únie, predĺžil svoje funkčné obdobie o 1 rok do júna 2019. To by však znamenalo, že z postu guvernéra odíde krátko po brexite, keďže Británia má vystúpiť z EÚ 29. marca. Carney preto minulý týždeň povedal zákonodarcom, že je ochotný zostať na čele BoE ešte dlhšie, ak by to bolo potrebné.Britské médiá predtým priniesli správy, že ministerstvo financií chce, aby Carney zostal na čele BoE a že má problémy s nájdením vhodného nástupcu.napísal Carney v liste Hammondovi.uviedol Hammond.