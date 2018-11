M. Chren: Je to obrovský pocit zodpovednosti a záväzku

Ilustračný záber Foto: TASR - Milan Drozd Foto: TASR - Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) – Na čele bratislavského Ružinova nastane po rokoch zmena. Končiaceho starostu Dušana Pekára (KDH) nahradí po dvoch volebných obdobiach na poste šéfa ružinovskej samosprávy ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren (nezávislý). V sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách získal 34,21 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených na webovej stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR.uviedol pre TASR Chren, pre ktorého slovom dňa je pokora.Prvé kroky po nástupe do úradu, čo by malo nastať zhruba o mesiac, budú pre nového starostu pracovné.poznamenal Chren. Venovať sa chce tiež zimnej údržbe.doplnil Chren.Nové 25-členné miestne zastupiteľstvo budú tvoriť zväčša poslanci politických zoskupení. Tí získali 17 mandátov, zvyšných osem miest obsadili nezávislí. Spomedzi politických nominantov má najväčšie zastúpenie koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, ktorá má desať kandidátov. Len o troch menej bude v zastupiteľstve rokovať za šesťkoalíciu SaS, OĽaNO, Sme rodina, OKS, Nova a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.Miestne zastupiteľstvo sa do výraznej miery obnoví. Poslanecký mandát obhájilo šesť doterajších poslancov, ku ktorým v miestnom parlamente pribudne 19 nových poslancov. Medzi nimi je napríklad Kamil Bodnár, IT analytik a zároveň poradca podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej, koordinátor dobrovoľníkov Peter Herceg či aktivista a výkonný riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku Maroš Mačuha. Miernu prevahu budú mať muži, ktorých bude v zastupiteľstve sedieť 16, žien bude deväť.Záujmy mestskej časti budú v bratislavskom mestskom zastupiteľstve presadzovať poslanci Michal Brat, Ján Buocik, Martin Chren, Jana Poláčiková, Peter Strapák, Lucia Štasselová a Jakub Vallo. Z doterajších zástupcov ružinovskej samosprávy obhájili post traja.V Ružinove si občania volili zo siedmich kandidátov na starostu, 25 kandidátov na miestnych poslancov a siedmich kandidátov na mestského poslanca. Volebná účasť v Ružinove dosiahla 40,21 percenta.