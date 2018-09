M. Christenko: SR bude potrebovať na spracovanie odpadu viac spaľovní

Na snímke generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko. Foto: TABLET.TV/Printscreen Foto: TABLET.TV/Printscreen

Bratislava 22. septembra (TASR) - Do roku 2035 má Slovensko znížiť podiel odpadu na skládkach na desatinu. Na to, aby sme splnili tento cieľ, budeme musieť investovať do kapacít na triedenie odpadu a na energetické zhodnotenie. Slovensko bude potrebovať podniky na druhotné spracovanie odpadu i nové spaľovne. V diskusnej relácií na TABLET.TV to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.povedal Christenko.Pre investovanie do odpadového hospodárenia je podľa Christenka potrebné, aby v Národnej rade SR prešiel návrh na zvýšenie poplatkov za skládkovanie od januára.dodal Christenko.Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa dostala do druhého čítania v Národnej rade SR. Od budúceho roka má byť poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu. Pri menej ako desaťpercentnej úrovni vytriedenia bude v roku 2019 poplatok 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur za tonu a v roku 2021 ešte o sedem eur viac. Pri viac ako 60-percentnom vytriedení bude v roku 2019 poplatok sedem eur, o rok neskôr osem eur a o ďalší rok 11 eur. V súčasnosti je poplatok priemerne šesť eur.Podľa dohody medzi inštitúciami EÚ do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 percent odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent. Do roku 2030 by malo na skládkach skončiť maximálne 10 percent komunálneho odpadu. Produkcia komunálneho odpadu na jedného obyvateľa Slovenskej republiky sa pohybuje na úrovni 348 kilogramov za rok, pričom miera separácie predstavuje v priemere 15 percent.