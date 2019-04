M. Číž:ÚS SR by mohol byť kompletný a funkčný do dvoch, troch mesiacov

Na archívnej snímke v Košiaciach budova Ústavného súdu SR. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 7. apríla (TASR) – Ústavný súd SR by mohol byť kompletný a funkčný do dvoch až troch mesiacov. Vie si to predstaviť podpredseda poslaneckého klubu vládneho Smeru-SD Miroslav Číž. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.povedal Číž. Proces výberu kandidátov na ústavných sudcov pritom označil zaZdôraznil, že obdobne zdĺhavé, náročné a vážne boli procesy pri voľbách už v minulosti, a to nielen na Slovensku a netrvali mesiac. Podľa neho sa nečakalo, že všetkých 18 kandidátov na ústavných sudcov bude zvolených hneď.skonštatoval na margo zvolenia doterajšieho počtu kandidátov.Opačného názoru je však opozícia, podľa ktorej nemá byť voľba kandidátov na ústavných sudcov politickým zápasom. Ústavný súd sa podľa opozičných strán nemá sprivatizovať, ale má zastupovať všetkých ľudí v krajine.vyzval podpredseda strany SaS Ľubomír Galko.Zároveň apeluje na koalíciu, aby v treťom kole podporila aj kandidátov, ktorí získali dôveru opozície, a aby k voľbe pristupovala nadstranícky.poznamenal Galko s tým, že zodpovednosť za súčasne navolený počet kandidátov necíti.Na vyváženosť a nadstraníckosť upozorňuje aj predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.skonštatovala Remišová s tým, že snaha o spoločné rokovania z ich hnutia bola. Za fakt, že sa stále nepodarilo navoliť všetkých kandidátov, sa necíti zodpovedná.doplnila.Spolupráci sa nebráni ani koaličný Most-Híd.povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz. Spoluprácu a dohody v politike podporuje, ale nemalo by to byť kapituláciou alebo podmieňované ultimatívnymi vyjadreniami. Takéto formulovanie ponuky na rokovania opozícia odmieta.Ravasz však v súvislosti s voľbou hovorí o spoločnej zodpovednosti.doplnil.