M. Draghi: Expanzia v eurozóne bude pokračovať, rastú však aj riziká

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 8. novembra (TASR) - Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi je presvedčený, že súčasná expanzia v eurozóne bude pokračovať aj naďalej, napriek niektorým horším údajom o vývoji ekonomiky. Sú tu však aj riziká, medzi nimi pokračujúce napätie v medzinárodnom obchode, dodal.povedal Draghi vo štvrtok pred poslancami írskeho parlamentu.Zároveň zopakoval plány ECB ukončiť program kvantitatívneho uvoľňovania do konca tohto roka a udržať úrokové sadzby na historickom minime do leta budúceho roka. Napriek plánom ukončiť spomínaný program nákupu dlhopisov však Draghi upozornil na postupne rastúce riziká, najmä napätie vo svetovom obchode.povedal Draghi. Okrem toho dodal, že jednou z oblastí, ktorá si vyžaduje monitorovanie, je brexit, teda odchod Británie z Európskej únie.Čo sa týka Írska, Draghi uviedol, že Dublin by mal využiť súčasnú priaznivú ekonomickú situáciu na vytvorenie dostatočných fiškálnych rezerv na riešenie budúcich rizík, medzi nimi brexitu. V tejto súvislosti dodal, že v prípade škôd v dôsledku odchodu Británie z Európskej únie bude Brusel za Írskom stáť.