M. Draghi nevidí dôvody na ukončenie uvoľnenej peňažnej politiky ECB

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nusa Dua 13. októbra (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi vo svojom vystúpení na jesennom rokovaní Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) v indonézskom letovisku Nusa Dua povedal, že nevidí koniec uvoľnenej peňažnej politiky v eurozóne.Draghi poukázal na to, že v eurozóne sa ešte nedosiahli strednodobé inflačné ciele. Banka je však pripravená na všetky ďalšie opatrenia, aby dosiahla stabilnú úroveň inflačných cieľov.Šéf ECB tiež uviedol, že situácia európskych bánk sa od finančnej krízy pred desaťročím ďalej zlepšila. Kvóta základného kapitálu v prvom štvrťroku sa však znížila zo 14,6 na 14,1 %. Podiel nedobytných úverov vo veľkých bankách klesol z minuloročných 5,9 na 4,8 %. Problémom úverových ústavov zostáva ich nízka miera zisku. Vo vzťahu k vlastnému kapitálu klesla zo 7,1 na 6,6 %.Najväčším rizikom pre stabilitu v eurozóne je podľa Dragiho neriadený brexit. Kým v prípade zmluvne dohodnutého brexitu by bolo šokové riziko slabé, v opačnom prípade by sa mohol presadiť veľký faktor neistoty.Šéf ECB vyzval aj súkromné firmy, aby sa na túto situáciu pripravili.