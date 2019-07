M. Draghi: Vyhliadky ekonomiky eurozóny sa zhoršujú

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Signalizovala však ďalšie uvoľňovanie. Šéf ECB Mario Draghi na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov načrtol pochmúrne vyhliadky ekonomiky eurozóny. Kurz eura padol na 2-ročné minimum.Draghi ako hlavné riziká ohrozujúce rast ekonomiky eurozóny uviedol tvrdý brexit a obchodné konflikty. Keďže sa zhoršujú aj inflačné vyhliadky, ECB signalizovala, že je pripravená prijať nový balík stimulov na podporu ekonomiky.povedal Draghi.uviedol Draghi. Dodal, že z dôvodu prepojenosti prostredníctvom hodnotových reťazcov sa zhoršujú vyhliadky celej eurozóny.Dôvodom zhoršovania nálady vo výrobnom sektore je podľa guvernéra ECB rastúce nebezpečenstvo protekcionizmu a zraniteľnosť rozvíjajúcich sa trhov. Medzi ďalšie veľké riziká patria geopolitické napätie rovnako ako možnosť tvrdého brexitu.Draghi upozornil, že menová politika má limity pri podpore ekonomiky a že v prípade ďalšieho zhoršenia situácie budú musieť konať aj vlády, ktoré by mali prijať fiškálne stimuly.Rada guvernérov na svojom štvrtkovom zasadnutí ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime 0 %. Sadzba na jednodňové refinančné operácie zostáva na 0,25 % a depozitná sadzba na -0,40 %.Rada vo svojom vyhlásení uviedla, že sadzby zostanú na aktuálnej úrovni minimálne do konca 1. polroka 2020, v každom prípade dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého smerovania tempa rastu spotrebiteľských cien k inflačnému cieľu ECB.ECB sa snaží dosiahnuť v strednodobom horizonte medziročnú mieru inflácie tesne pod dvoma percentami.Rada guvernérov takisto zdôraznila potrebu zachovať dlhší čas vysoký stupeň akomodácie v nastavení menovej politiky, keďže aktuálna aj očakávaná inflácia zostáva pod inflačným cieľom ECB. Rada uviedla, že bude konať, ak strednodobé inflačné vyhliadky budú naďalej zaostávať za jej cieľom, a že je pripravená zmeniť nastavenie všetkých svojich nástrojov tak, aby zabezpečila trvalý vývoj tempa rastu spotrebiteľských cien smerom k inflačnému cieľu banky.ECB tiež uviedla, že sa bude snažiť nájsť spôsob, ako utlmiť vplyv negatívnych úrokových sadzieb na banky.Kurz eura po rozhodnutí ECB a zverejnení vyhlásenia Rady guvernérov, ktorá zmenila smerovanie očakávaní, padol na 2-ročné minimum 1,1103 USD/EUR. Výnosy 30-ročných nemeckých vládnych dlhopisov klesli na rekordné minimum 0,167 %. Euro neskôr zmazalo časť strát a výnosy opäť stúpli po tom, čo Draghi na tlačovej konferencii signalizoval, že nie všetci predstavitelia ECB súhlasia so všetkými aspektmi nového stimulačného balíka.