M. Dragun: Ani jeden z finalistov na šéfa vodární nespĺňa podmienky

Na snímke sprava Miroslav Dragun. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 13. júna (TASR) – Ani jeden zo štyroch kandidátov, ktorí sa prebojovali do užšieho výberového konania na post šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), nespĺňa základné podmienky. Vo štvrtok na to upozornil zástupca 26 minoritných akcionárov BVS a petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun.vyhlásil Dragun.Ako tvrdí, ani jeden z nich nespĺňa základné podmienky, ktoré stanovilo mesto Bratislava.upozornil s tým, že títo uchádzači nepôsobili vo vodnom hospodárstve. Ani cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa mu nepodarilo dostať k ďalším menám, ktoré boli prihlásené do výberového konania. Dragun si myslí, že všetky mená uchádzačov aj s rozvojovými projektmi mali byť vopred známe pred výberom finalistov.podotkol.Minimálne dvaja kandidáti, ktorí sa dostali do užšieho výberu, sú podľa neho prepojení s významnými oligarchami v rámci Bratislavského kraja. Obáva sa aj možnej privatizácie BVS, keďže, ako tvrdí, jeden z kandidátov hovorí o možnom vstupe strategického partnera do BVS a ďalší o tom, že BVS môže začať vydávať svoje dlhopisy a na základe toho financovať ďalšie veci.uviedol Dragun. Na otázku, či má v celom výberovom procese svojho favorita, priznal, že tam boli dvaja ľudia, ktorí by mohli byť dobrými generálnymi riaditeľmi BVS. Do užšieho výberu sa však podľa neho neprebojovali.Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva BVS bolo celkovo doručených 22 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala deviatich uchádzačov na pohovor s personalistami. Komisia zostavila rebríček piatich najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva BVS na verejné a neverejné vypočutie. Medzičasom jeden z uchádzačov odstúpil. Do štvrtkového neverejného a verejného vypočutia postúpili Rastislav Lauko, Peter Olajoš, Ivan Sokáč a Emerich Šinka.Mesto Bratislava opakovane deklaruje, že výber nových šéfov mestských podnikov je transparentný a postupuje sa podľa zásad, ktoré schválili bratislavskí mestskí poslanci. Samospráva tvrdí, že jej cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.