M. Džačovský: Získali sme silný mandát, začíname pracovať pre ľudí

Komunálne voľby. Foto: TASR Lukáš Grinaj Komunálne voľby. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Senica 13. novembra (TASR) – V komunálnych voľbách v Senici sa o primátorský post uchádzalo deväť kandidátov. Víťazom sa stal nezávislý kandidát Martin Džačovský, ktorému odovzdalo hlas 2109 voličov.V Senici prišlo zo 17.166 oprávnených voličov k urnám 6587. Volebná účasť bola 38,37 percenta, čo je takmer o päť percent viac ako pred štyrmi rokmi. Občania si vyberali z deviatich kandidátov na primátora a zo 65 kandidátov na poslancov, ktorých si volili v 17 volebných okrskoch.Mesto nasledujúce štyri roky povedie Martin Džačovský. Do 25-členného mestského zastupiteľstva si Seničania zvolili 12 nových poslancov. Občanov bude zastupovať desať žien a 15 mužov. "Výsledky volieb ma potešili v tom, že je výrazný rozdiel medzi prvým a druhým miestom. Nepotvrdili sa predpoklady, že to bude tesný súboj. My ako Tím Senica sme získali veľmi silný mandát, keď sme získali aj desať poslaneckých miest z 11 kandidátov. Môžeme tak začať pracovať pre ľudí a tvoriť našu víziu o lepšom meste, ktoré bude zamerané najmä na občana," uviedol pre TASR Džačovský."Blíži sa advent, predvianočné obdobie. Je potrebné, aby ľudia mali čisté námestie, čisté prostredie. Pre chod mesta je najpodstatnejšia finančná stránka. Začíname pracovať už na novom rozpočte, aby tam bola kontinuita s vecami, ktoré sú už v Senici zapracované, ale chceme doň zakomponovať aj naše priority," povedal Džačovský.Novozvolený primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sa svojich funkcií ujmú po zložení sľubu na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 6. decembra.