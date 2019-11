M. Fecko navrhuje zmeny v novele zákona o pozemkových úpravách

Na snímke poslanec NR SR Martin Fecko (OĽaNO). Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 27. novembra (TASR) - V prípade vládnej novely zákona o pozemkových úpravách ide v niektorých prípadoch právo vlastníkov pozemkov do úzadia. Uviedol to v úvode druhého rokovacieho dňa 53. schôdze poslanec Martin Fecko (OĽaNO), ktorý k novele predložil pozmeňujúci návrh.Fecko skonštatoval, že táto právna norma by mala do budúcnosti zásadným spôsobom riešiť, ako sa vlastník bude môcť, alebo nebude môcť domôcť svojho práva k pozemkom.myslí si Fecko.Najväčšie výhrady má k informovaniu vlastníkov pozemkov pri pozemkových úpravách.myslí si Fecko. Vládny návrh zákona súčasný stav podľa neho sprísňuje, Fecko preto navrhuje, že pokiaľ je miesto pobytu alebo sídlo známe, doručí sa príslušné rozhodnutie do vlastných rúk všetkým účastníkom. Môže sa na to využiť aj doručovanie do elektronickej schránky.Po pozemkových úpravách bude mať podľa Fecka vlastník pozemok v celosti, a predsa ho nemožno v jeho vlastníckom práve obmedzovať nad únosnú mieru, teda tak, ako to navrhuje zákon, že komu má dať do nájmu pozemok, dokonca na päť a viac rokov.podotkol Fecko.Vo vládnom návrhu zákona preto navrhuje vylúčiť prednostné právo nájmu v prípade pozemkových úprav, ktoré boli upravené do roku 2012 tak, že môže pokračovať nájomná zmluva. "uviedol v súvislosti s predloženou novelou z rezortu pôdohospodárstva. Zároveň odporúča ľuďom, aby boli aktívni pri pozemkových úpravách a zaujímali sa o ne, aby si vedeli obhájiť svoje vlastnícke práva.