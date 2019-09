M. Fedor odchádza z klubu Mosta-Híd aj z koalície

Na archívnej snímke Martin Fedor. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. septembra (TASR) - Poslanec Martin Fedor odchádza z klubu Mosta-Híd a z vládnej koalície. TASR to potvrdil Fedor, ktorý priznáva rozdielne názory s Mostom-Híd. Vo svojom stanovisku poukazuje na množiace sa propagandistické a populistické návrhy, neschvaľovanie strategických bezpečnostných dokumentov. Fedor hovorí, že nechce byť súčasťou rozbiehajúcich sa pretekov o rôzne ľúbivejšie, populistické a zároveň aj kriticky nezodpovedné návrhy.uviedol pre TASR Fedor. Nepozdáva sa mu, že pár mesiacov pred voľbami sa množia propagandistické a populistické návrhy.doplnil.Fedor priznáva, že jeho názory s Mostom-Híd sa môžu rôzniť a nechce, aby vznikali nedorozumenia a konflikty.poznamenal. Stranu však zároveň oceňuje za to, že prispieva k zmiereniu medzi Slovákmi a Maďarmi žijúcimi na Slovensku a za to, že je poistkou voči excesom vo vnútri vládneho usporiadania.Fedor upozorňuje aj na odklon od programového vyhlásenia vlády.vysvetlil.Koalícia sa podľa neho zjavne stále viac vzďaľuje svojim pôvodným zámerom aj v oblasti udržania ekonomickej stability pre Slovensko.uzavrel Fedor.